女警催生誕女後亡　專家指胎盤殘留礙子宮收縮　適當檢查應可發現

患妊娠毒血症的女警接受催生誕下女嬰後，子宮大量出血，3日後不治，其死因研訊今（16日）續，家屬一方傳召其專家證人指，女警當日產子後，其胎盤殘留情況明顯，只要進行了適當的檢查，一定能夠發現，又指上級醫生到場後應覆檢排出胎盤的完整性。專家又稱，胎盤殘留會影響子宮收縮能力，加劇出血問題，然後波及其他器官，引致多個器官功能衰竭。



死者葉素欣(26歲)，2016年10月6日到伊利沙伯醫院進行定期產檢，她隨即獲安排入院催生，接受人工穿羊水、打催生針及無痛分娩針後誕下女嬰，但其子宮無法自行收縮，導致大量出血，接受治療後延至10月9日不治。

婦產科醫生勞子僖稱，胎盤殘留會影響子宮收縮，從而導致出血情況。(劉安琪攝)

專家指胎盤殘留無可能看不見

婦科專家證人勞子僖醫生供稱，葉的胎盤殘留情況明顯，若進行了適當的檢查，即檢查胎盤時應會發現「少左忽」，伸手進子宮檢查時摸到「岩岩巉巉」，都「無可能睇唔到」。勞又指，即使已有醫護人員檢查後指胎盤完整，但之後較高級及經驗較多的醫護到場，亦應再檢查一次。

認為除了胎盤無其他地方可流血

提及醫生張凱晴案發時僅詢問其下屬是否完整而未有複檢，解釋稱胎盤殘留導致出血應在生產後一段時間後才發生，與葉的情況不符。勞解釋指，當日女嬰一出生，葉已經出血量增加，護士遂即時注射子宮收縮藥，僅4分鐘後再注射第二針。葉當時未有宮頸或子宮撕裂的情況，故除了胎盤無其他地方可流血，即代表胎盤在嬰兒出生後已欲剝離。

認為葉並非羊水栓塞

另從時間上看，由於葉是一開始就出血，再血壓下降，然後再排出胎盤，而羊水栓塞應先出現呼吸窘迫、血壓下降，繼而才出血，故葉應沒有羊水栓塞。勞再強調，當日醫生只要稍作檢查便可發現有胎盤殘留，又指處理產後出血時，「一招唔得兩招都唔得，就要去睇有無嘢睇漏左？」

胎盤殘留會影響子宮收縮

勞另指，胎盤殘留在子宮內會持續產生分袐物，若未能解決會導致惡性循環，影響子宮收縮能力，加劇出血問題，然後波及其他器官，引致多個器官功能衰竭。

案件編號：CCDI-602/2016