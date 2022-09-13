疑患妊娠毒血女警死因　催生誕女後大量出血　器官如骨牌般倒下

懷孕37周的女警，在丈夫陪同到伊利沙伯醫院作產檢時，發現其尿液蛋白超標及血壓偏高，疑患上妊娠毒血症，院方即為她催生，女警不久便誕下女嬰，惟之後血壓急降，子宮未有收縮並大量出血，雖已即時切除子宮，但仍引發多重併發症，器官如骨牌效應般倒下，出現心臟停頓及腎衰竭等，4天後死亡。家屬認為有醫療失誤之嫌，死因庭今(13日)就女警的死作研訊。



子官無法自行收縮導致大量出血

死者葉素欣(26歲，下稱：葉)，於2016年10月6日到伊利沙伯醫院進行定期產檢，隨即獲安排她入院催生，接受人工穿羊水、打催生針及無痛分娩針後誕下女嬰後，其子宮無法自行收縮，導致大量出血，接受治療後延至10月9日不治。

女警葉素欣的姊姊(中)及弟弟(右)亦有到庭旁聽。(劉安琪攝)

催生後約一小時半誕下女嬰

死者丈夫馮遠通供稱，葉於2016年中發現懷孕，預產期為10月23日，他於10月6日陪葉到伊院作例行檢查，發現葉尿液蛋白超標及血壓偏高，疑患妊娠毒血症，葉之後獲安排入院。下午6時許，助產士指葉適合作生產，並為她打催生針、無痛分娩針，及進行人手穿羊水催生，葉於7時25分誕下女嬰。

產子後血壓大幅下降

馮稱他在葉生產時一直陪同在側，當時產房只有3名助產士，其中一人向葉確認嬰兒的性別後，他依照護士指示為葉剪臍帶，之後發現葉隨出現氣促和暈眩，一名助產士見狀上前拍她並道：「喂！你有冇反應？唔好嚇我！」惟葉已無法跟從指示。另一名助產士欲檢查葉的血壓，卻發現血壓計未有運作，繫在手臂上的氣泵鬆脫。在助產士將血壓計重新接駁後，馮發現葉的血壓大幅下降。

須即時進行子宮切除手術

醫生其後到場協助，馮被要求離開產房。及至晚上8時許，馮獲一名女醫生告知，葉的子宮未能收縮，血流不止，但在使用止血球後情況改善。惟一小時多後，葉的情況轉差，需在產房內進行即時切除子宮手術。深切治療部主管指葉因出血引發各種併發症，各個器官如骨牌效應般倒下，不建議使用強心藥，又指妻子期間曾一度心臟停頓及腎衰竭。

女警葉素欣2016年到伊利沙伯醫院作產檢時，發現疑患妊娠毒血症，並即被安排催生產子。(資料圖片)

翌日出血問題仍持續

翌日凌晨，妻子出血問題持續，醫生遂再為她進行手術，將紗布塞入其體內止血，並預許於48小時後取出紗布。惟至10月9日凌晨3時，院方指妻子身體狀況未能堅持到48小時後，隨後於早上8時再為妻子進行止血手術，惟30分鐘後心臟再次停頓，於同日早上11時04分證實死亡。

家屬認為涉醫療失誤提出多項質疑

死者家屬質疑事件中有醫療失誤，包括認為醫護人員未有向家屬解釋妊娠毒血症患者接受催生的風險；葉既高危產婦，分勉時卻只有3名助產士在場，葉誕下女兒後暈倒，醫生才到場；葉作為妊娠毒血症患者，應要每15分鐘量一次血壓，但血壓計卻一度停止運作；葉未能成功止血時，醫護人員未有立刻檢查胎盤殘留物，發現其體內有約5x5厘米的殘留物等。

案件編號：CCDI-602/2016(SH）