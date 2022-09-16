國產氫能巴士到港3個月又送回內地　城巴：樣板車需測試及領認證

港府有意研究推展氫能汽車，並引入氫能巴士提供公共交通服務。城巴早前購入全港首架雙層氫能巴士，由內地生產商製造，但礙於法例限制，巴士在港未能以氫能行駛。早前城巴更邀請政務司副司長卓永興及中聯辦官員為該巴士舉行揭幕禮。

有市民今晨（16日）發現，該部氫能巴士被拖車拖往皇崗口岸，並已送回內地，憂氫能巴士計劃會否有變數。城巴發言人回覆《香港01》查詢時稱，該部氫能巴士為樣板車，正運回內地測試及領取各類認證，稍後會運回香港。



城巴新引入的雙層氫能巴士，由母公司匯達交通與威馳騰（福建）汽車有限公司的專家合作設計建造，車上有將氫氣轉化為電能的燃料電池，由巴拉德動力公司提供。該部巴士配備的四型車載儲氫瓶及供氫系統，由中集安瑞科控股有限公司及Hexagon Purus之氫能合資公司──中集合斯康氫能系統有限公司（「中集合斯康」）供應。

城巴引入全港首架三軸雙層氫能巴士，加氫的過程僅需約10至15分鐘。（李澤彤攝）

氫能巴士大約三個月前從福建運抵香港，曾停泊於西九龍車廠，之後礙於法例限制，巴士不能直接經隧道過海，於是由躉船將巴士運送到港島。隨後城巴於7月在柴灣車廠為氫能巴士舉行揭幕禮，政務司副司長卓永興，以及中聯辦官員亦有出席。

城巴︰運回內地測試及領取各類認證後 將運回香港

今早有市民在巴士迷討論區表示，發現氫能巴士由拖車經皇崗口岸送回內地，憂氫能巴士會否出現變數。

城巴回覆查詢時表示，該部雙層氫能巴士為樣板車，正運回內地測試及領取各類認證，將於稍後運回香港。城巴續稱，明年更會引入續航力超過400公里的量產氫能巴士車款，以支持政府並行試驗氫能、電能及柴油巴士的計劃。