新巴城巴引入氫能巴冀2023年落地　巴士服務零排放料需300億投資

港府於《香港氣候行動藍圖2050》中，提出要在2050年達到淨零排放。《施政報告》表示，會與專營巴士公司合作試行氫能巴士。

新巴城巴母企匯達交通行政總裁譚利民，過去曾在英國倫敦營運氫能巴士，認為較電動車更適合香港環境，冀2023年可以有首部氫能巴士在港服務。

不過他估計，要兩巴做到巴士服務「零排放」，或需投資200至300億元，以匯達交通目前財務面對困難之際，需與政府溝通資助形式，現時需要深入研究可能造成的成本。至於會否把「減排」成本轉嫁乘客，他指，方法可以有很多，仍然需要商討。



雙層電動巴正試車 料明年在啟德服務

環境局今年3月公布《香港電動車普及化路線圖》，料最遲2035年停止新燃油私家車登記，並於2050年達致車輛零排放，並預計2025年會就巴士等公共交通工具制定具體推行的方向及時間。全港首架雙層電動巴士早前抵港，譚利民說，雙層電巴現正進行測試，預計明年可以投入服務，主要在啟德行走。

過去本港曾引入多款電動巴士試驗，但表現未太理想。譚利民說，電動巴士的服務距離、載客量及充電配套等，都在香港炎熱、多斜坡及高密度營運的獨特環境遇上挑戰，令「零排放」目標更難達到。他認為氫能是一個值得探討的方法，其運作質素可貼近柴油，值得試驗。

在達到零排放的同時，我們仍要保持服務準時運作，所以要依靠科技解決（電動車）問題，我認為氫能是我們需要探討的方法。 匯達交通行政總裁譚利民

不過，香港現時沒有就使用氫能的法例，氫的安全性亦備受質疑，載有氫的車輛，亦不能進入隧道。譚利民坦言，推動氫能巴士有許多工作要做，但以其在英國倫敦營運氫能巴士的經驗，認為氫能相當安全，而針對氫能車使用隧道亦有不少研究，現時匯達正就氫能法例、氫燃料供應，及安全問題等，與政府及其他持份者探究。

他形容，政府積極熱烈回應（overwhelmingly positive），與各個部門有很好合作，期望兩巴最快2023年可引入首架氫能巴士。

▼《路線圖》電動商用車相關措施▼



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譚利民︰巴士服務「零排放」是巨額投資

不過談到成本問題，譚利民明言是巨額投資，亦有很多隱藏成本，預計達到零排放需要200億至300億元，更有許多變數未能預計。在匯達交通財政危機之下，可以如何做到？譚利民說，在現階段需要做更多測試及試驗，了解實際投資金額，正與政府商討可如何資助。惟最終會否有機會把成本轉嫁到乘客車資，譚利民未有斷言不會，指票價、資助、其他收入來源等都是可行機制，會探討這些方法並與政府溝通。

九巴正招標引入氫能雙層巴士

政府於《施政報告》稱引入氫能巴士後，匯達交通外九巴亦有意引進，並於12月為兩架氫能雙層巴士招標，招標文件要求巴士要裝載超過115人，長度等於或短過12米，配有超低地台，暫定於明年1月6日截標。