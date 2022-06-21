城巴首部國產氫能巴抵港　可走山路應付高客量　冀修例准在港行走

城巴今日公布（21日），全球首輛為香港度身訂造的三軸雙層氫燃料電池巴士已交付抵港。該部新引入的三軸雙層氫燃料電池巴士，由內地威馳騰（福建）汽車有限公司製造，城巴表示，能應付香港多山路、高載客量及需持續使用空調系統等環境。



氫能巴士車身側板以輕身的高強度碳纖維物料製成，主體結構框架由不銹鋼管製造。城巴表示，會繼續與政府合作，協助制定相關法規，讓氫燃料電池車輛得以在本港運作。



本港首部三軸雙層氫燃料電池巴士今日抵港並交付城巴。（城巴提供圖片）

城巴新引入的雙層氫能巴士，由母公司匯達交通與威馳騰（福建）汽車有限公司的專家合作設計建造，車上將氫氣轉化為電能的燃料電池，由巴拉德動力公司提供。該部巴士配備的4型車載儲氫瓶及供氫系統，由中集安瑞科控股有限公司及Hexagon Purus之氫能合資公司──中集合斯康氫能系統有限公司（「中集合斯康」）供應。生產商將會製造多輛雙層氫能巴士，長遠在香港試驗。

城巴電動巴士



匯達交通主席張堃表示，三軸雙層氫燃料電池及雙層電能巴士有助城巴推動香港公共交通業界走向零排放轉型，公司會繼續與政府相關部門緊密合作，以制定相關法規及指引，讓氫能巴士能完成相關審批，並在香港正式投入服務。

張堃續說，將致力於2045年達致全線車隊零排放的目標，相信氫燃料電池及電池電能技術均是適合本地，該公司會同時為氫能及電能巴士作試驗，並與政府合作制定全面方案，推動香港運輸業邁向碳中和轉型。

新引入氫能巴只為樣辦車

城巴指出，現時該輛氫能巴士為樣辦車，以展示氫燃料電池電動巴士，能應付香港多山路、高載客量及需持續使用空調系統等環境。巴士車身側板以輕身高強度的碳纖維物料製成，通常用於生產飛機，而巴士的主體結構框架則以不銹鋼管製造。