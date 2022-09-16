死亡率低至0.1%？　張竹君：無打針仍高危　80歲零針死亡率逾14%

新冠疫情的殺傷力是否減低，染疫死亡率計算方法，近月不斷惹起爭議。衞生防護中心今日（16日）表示，若從今年五月起計，染疫死亡率的確跌至0.1%，遠低於第五波疫情整體死亡率的0.6%，中心認為是歸功於疫苗接種率上升和服用口服藥等安排。

中心傳染病處主任張竹君指，未打針的高危人士，死亡率仍然很高，當中80歲以上無打針長者的死亡率逾14%，較打齊三針的1.12%高，呼籲市民盡快打針。



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張竹君在疫情記者會上表示，現時死亡率分為有打針、從無接種過疫苗，並以不同年齡層等分析，而5月以來的死亡率，的確較之前低。她認為是歸功於疫苗接種率增加、服用口服藥等措施。

她續指，第五波疫情的整體死亡率為0.6%，惟市民接種三針後，死亡率已大幅下跌至0.04%，當中不少年齡層亦有分別，當中80歲以上的死亡率達8.4%，但該年齡群組打齊三針的病人，死亡率跌至1.12%，無打針則大幅飊升至逾14%。

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5月起計死亡個案逾七成為80歲以上

至於早前有聲音指，計算死亡率應以五月劃線，張竹君則表示，若以五月起計，死亡率趨向0.1%，是第五波整體死亡率的六份之一，認為主要主因是大部份人已經打針，加上其他治療措施輔助，「所以就冇乜分別你用邊個時期嚟計，就算你用5月開始到𠵱家，我哋460幾個死亡，我哋有382都係80歲以上，其實佔咗7成。」

張竹君強調仍未打針的長者和小童非常高危，「就算喺呢一刻，佢感染Omicron嘅話都係有比較高，嚴重同死亡嘅情況。」

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張竹君直言，80歲以上長者和小童的接種率仍強差人意，希望高危人士，特別是「一老一幼」盡快打針。

截止9月15日的疫苗接種情況：



．6個月至4歲：98,500人未打針，佔整個年齡層49%

．5至11歲：6.4萬人未打針，佔整個年齡層16%

．80歲以上：116,349人未打針，佔整個年齡層29%*

*（截止9月12日數據）

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醫管局前行政總裁梁栢賢周二晚（13日）在社交媒體撰文，反駁特首李家超指新冠病毒死亡率為流感6倍的說法。梁稱，由5月起新一波疫情死亡率已下降至0.098%，與流感死亡率相若，更指分析數據精準，死亡率會因病毒變異，疫情發展到現在，不應該一刀切計算，從5月至今死亡率是與流感相若。

相關說法昨日（15日）亦獲港大感染及傳染病中心總監何栢良「加持」，指本港今年5月至最近的新冠病毒粗死亡率為0.11%，較今年初第五波時0.77%，以及第一至四波疫情時的1.68%大幅下降，亦與流感的0.1%粗死亡率相若。