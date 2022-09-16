死亡率與復常拖後腿論掀駁火　盧寵茂：只有醫療復常先可真正復常

新冠病毒殺傷力是否已「降級」如流感，新冠粗死亡是0.6%還是0.1%，觸發官員、專家及前醫管局高層隔空駁火。醫管局前行政總裁梁栢賢今早（16日）在社交媒體發文指，國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向，諷刺有些人還拖著復常後腿。



梁栢賢沒有指明誰人拖後腿，而前日（14日）反駁稱新冠平均死亡率約 0.6％是鐵一般事實的醫務衞生局局長盧寵茂今午出席養和醫院「養和百年歷史展」開幕儀式致辭稱：「只有醫療復常，香港先可以走出疫情，先可以真真正正復常。」似有意回應梁栢賢「拖著復常後腿」的說法。



醫務衞生局局長盧寵茂9月16日出席「養和百年歷史展」開幕儀式。（江麗盈攝）

醫管局前行政總裁梁栢賢近日在社交平台發文，引用衞生防護中心數據指出今年2022年至9月4日為止，新冠肺炎粗死亡率是0.6%，但5月起疫情混合了BA.2.2、BA2.12.1、BA.4和BA.5等變種病毒，所有類型病毒一同計算，死亡率已下降到與流感相若，即約0.1%。

醫務衞生局局長盧寵茂在網誌隔空反駁梁栢賢的言論，直指其講法有嚴重選擇性偏誤，無視數千新冠死者的不幸，而誤導市民輕視新冠疫情。

梁栢賢今早(16日)再在Facebook撰文，文中提到「有些人還拖著復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。」

養和醫院成立百年，將在香港醫學博物館舉辦「養和百年歷史展」，該展覽今日（16日）舉行開幕儀式。盧寵茂主禮致辭時除談及養和醫院歷史，在結尾提及疫情下的公私營合作後稱：「只有醫療復常，香港先可以走出疫情，先可以真真正正復常。」未知是否回應「有些人還拖著復常後腿」說法。