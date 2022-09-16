多17名患者死亡　長期病4歲童周二確診今早離世　轉交死因庭跟進

本港疫情持續，今日（16日）新增17宗死亡個案，包括一名今早離世以及一宗法醫呈報個案。今早離世個案涉及一名已接種兩劑科興疫苗的4歲男童，他於9月13日確診，昨日（15日）因氣促送去天水圍醫院急症，同日轉送屯門醫院隔離治療，今早情況突然轉差逝世。該名男童本身有長期病，要靠胃喉餵食。



至於法醫呈報個案，則為一名85歲患長期病老翁，本身與家人同住，於9月11日在家逝世，法醫判斷其死因與新冠有關。



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4歲男童昨氣促送急症室

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今表示，昨有15名確診病人在公立醫院離世；另有一名4歲男童今早不治，他在本周二（13日）確診，至昨日因氣促送去天水圍醫院急症，同日轉往屯門醫院隔離治療，今早突然情況轉差，經搶救後不治，這個案會列入明日的公布死亡人數。

何表示，男童本身有長期病，需要用胃喉餵食，確診後出現發燒、氣促及咳嗽等病徵。他早於今年4月至5月已接種兩劑科興疫苗，其個案將轉交死因庭跟進。

男童肌肉張力有問題需要長期照顧

對於有報道指男童昨日情況一直穩定，至今早突然轉差，其母親質疑涉及人為醫療事故，亦指控病房閉路電視無錄音功能等。何重申，男童因肌肉張力有問題，需要長期照顧，故要住院治療，並由天水圍醫院轉往屯院治療，惜今日病情轉差，強調醫護人員已盡力，會轉交死因庭跟進，冀找出原因。

另有15名病人為過去24小時逝世，包括10男5女，年齡介乎50至102歲，當中9人未完成接種三劑疫苗。較年輕個案如下：

1、50歲男電，前日（14日）因胃痛前往博愛醫院急症求醫，當時血壓較低，醫院已即時幫其急救，其時快測呈隆性，由於病情危急，故同日轉送屯門醫院深切治療部治療，惟情況持續轉差，並在其血液驗到細菌，最終不幸離世。曾做過兩次核酸檢測均為陰性，但因其在8月28日曾快測陽，故根據統計定義，納入呈報個案。



85歲老翁快測陽性即日在家離世

衞生防護中心傳染病處主任張竹君則補充，法醫今日呈報多一宗死亡個案，為一名85歲老翁，他與家人同住，有高血壓、糖尿病等長期病，需要人照顧。他在9月6日因咳嗽及乾，留在家中休養，無與新冠病人有所接觸，至9月11日核酸陽性，同日不幸在家中離世，法醫判斷其死亡與同新冠有關。

另外，醫管局昨晚呈報新增多7名病人情況危殆，9人嚴重，現時有51名危殆病人，57名嚴重，其中14名危殆病人正在深切治療部。

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