求肝｜顧家男突急性肝衰竭　妻昨確診不合捐肝條件　急求活肝續命

「很突然，因為舅父一直身體都好健康，無咩大病。」42歲陳先生為家庭經濟支柱，他本周日（11日）覺得「胃頂住頂住」故到急症室求診，惟到醫院後情況轉差並昏迷。醫生診斷，其是肝中毒而導致的急性肝衰竭，需要進行活肝移植才可續命。

家人和朋友在得悉陳先生急需肝藏移植後，都決定捐出肝臟，惟都不適合捐肝條件。本或合乎捐肝條件的妻子亦因昨日確診新冠肺炎，而未能捐肝，現急求好心人捐出活肝延續舅父的性命。



42歲的陳生平時一直身體健康，年輕時亦熱愛運動，亦十分顧家，與家人的感情很好。（受訪者提供）

胃痛到院求醫揭肝中毒需換肝：醫生話唔可以太耐

42歲的陳先生平時一直身體健康，年輕時亦熱愛運動。他在周日覺得「胃頂住頂住」，本以為只是胃痛故到伊院急症室求診，卻沒想到到醫院後情況轉差並昏迷。

醫生在多番檢查後發現其肝中毒，肝毒素去到3000，並轉介到瑪麗醫院進一步檢查。直至本周三（14日），家人接獲主診醫生電話，稱李先先生患上急性肝衰竭，現時在深切治療部留院，命懸一線，需要換肝保命，「醫生話唔可以太耐，如果唔係肝嘅毒素會轉移到腦部，到時做手術都無用。」

外甥女：家人及朋友檢測後都不符捐肝條件

其外甥女徐小姐直言，當時聽到消息不敢相信，覺得十分突然，「本身收到舅父入醫院，以為只係返工辛苦，點知係咁大件事。」陳先生的家人和朋友在得悉其須急需肝藏移植後，都決定捐出肝臟，其妻子亦連日來到醫院做檢查，期望可以捐肝藏給丈夫，惟昨日卻因檢測出新冠肺炎陽性，而不合捐肝條件。

徐小姐透露，舅母在得悉無法捐肝後十分失望，「本來以為有希望，點知最後都失望而回」，加上舅父的家人及朋友做檢測後都發現不符捐肝條件，故現時只能等待好心人捐出肝臟續命，醫生已將陳先生排在器官移植冊排名前列，以優先換肝。

徐小姐形容，舅父十分顧家，整家人的感情很好，「我喺元朗返工嘅，他上兩個月同舅母拍拖嚟元朗玩嗰陣，都有專登嚟探我。」她直言，由於兩人年紀相差不大，舅父與自己「好玩得埋」，「係一個好樂觀、好搞笑嘅人」，希望好心人可以捐出肝臟續命，「希望可以再一家人可以齊齊整整食餐飯。」

現時陳先生急需善心人士捐出肝藏以進行活肝移植，家人盼善心人士捐出肝臟，可聯絡瑪麗醫院肝臟移植中心（電話：22555800）檢測及配對。捐贈者如希望了解活體肝捐贈資料，可參閱醫管局資料。

如市民有意協助，請留意以下要求︰



1. 年齡18至60歲，男女不限

2. 血型不限，身高體重指數值（BMI）少於30

3. 非乙型、丙型肝炎或愛滋病帶菌者

4. 沒有酗酒、濫藥習慣，身體狀況良好

5.過往未曾接受上腹手術

6. 非懷孕者

7. 術前和術後均得到親人支援和照顧

8. 非近期感染新冠肺炎的患者

