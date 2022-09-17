珍寶海鮮舫｜海鮮舫殘骸即將清除　海南海事局：已確定打撈方案

有近半世紀歷史的珍寶海鮮舫6月18日，在南海西沙群島附近水域傾覆，事隔至今近三個月，《香港01》獲海南海事局最新回覆，指已破損並擱置於海底礁盤上的海鮮舫，現時敲定打撈清除方案，「即將進行現場打撈清除工作」。

《香港01》已就此向香港仔飲食集團查詢，惟早前多次向該集團查詢海鮮舫最新狀況，一直未獲回覆。



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海南海事局回覆查詢時指，珍寶海鮮舫的打撈清除方案已確定，「即將進行現場打撈清除工作」，強調將會依照有關法律法規的規定監督管理工作。至於打撈方案是由拖船公司、海鮮舫所屬的香港仔飲食集團，還是海南海事局負責，當局則未有提及。

內地海南當局上月初回覆《香港01》查詢時透露，海鮮舫「船體已破損並擱置於海底礁盤上，上層建築已解體」，而在水位低潮時，部份船底仍會露出水面，強調會要求拖船公司依法「盡快履行其打撈清除義務。」

未具體說明會否追究或懲處涉事拖船公司

至於海南海事局會否追究或懲處涉事拖船公司，內地有關當局至今未有具體說明，亦未有回應海鮮舫原拖船「在元九號」返回南韓後，現時是否有安排其他船隻看顧或負責打撈珍寶海鮮舫。

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