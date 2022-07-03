珍寶海鮮舫｜颱風吹斷工程船　香港仔飲食未提最新情況　指續監察

颱風「暹芭」襲港期間，香港西南海面發生沉船意外，一艘工程船船身斷開兩截。意外令不少人聯想起、日前於在南海西沙群島附近水域翻轉的珍寶海鮮舫。事實上，「暹芭」亦影響西沙群島一帶的南海水域，《香港01》向香港仔飲食集團查詢海鮮舫的最新情況，問到有沒有進一步受損甚或沉沒，香港仔飲食集團僅表示，三沙海事局派出巡邏艇於西沙群島一帶監察海鮮舫，以確保航道安全，相關跟進工作仍然繼續，惟未正面回應海鮮舫的最新情況。



▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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昨日（2日）八號風球期間，一艘內地工程船於距離香港西南面約160海里斷開兩截傾側，約30名船員棄船逃生，其中3名船員獲救送院。事發地點在颱風暹芭風眼附近，天氣非常惡劣，風速達144公里、能見度只有500米、湧浪達10米。

珍寶海鮮舫所在地點為受颱風「暹芭」影響海域

珍寶海鮮舫於6月19日在南海西沙群島附近水域，由於遇上風浪發生事故，全面入水翻轉，但未沉沒。拖船公司日前指不可能打撈，擬會鑿沉海鮮舫。珍寶在發生事故後，一直留在原位，該處同樣受颱風「暹芭」影響。

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼



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香港仔飲食集團無正面回應珍寶是否已沉沒

《香港01》向香港仔飲食集團查詢海鮮舫的最新情況，問到有沒有沉沒，以及有沒有進一步受損，並跟進鑿沉海鮮舫的進度。不過該集團未有正面回應，僅表示三沙海事局派出巡邏艇於西沙群島一帶監察海鮮舫，以確保航道安全，現時仍然繼續相關事故的跟進工作。

另外，負責將海鮮舫拖離港的遠洋拖船JAEWON 9，日前原本仍在西沙群島一帶海域。不過根據追蹤船舶網站Marine Traffic的最新資料，船隻現時在三亞市一帶。香港仔飲食集團回覆表示，由於拖船需要維修，已駛往海南島。