珍寶海鮮舫｜專家指放沉難度高　海事局未必批准：整沉佢都唔簡單

珍寶海鮮舫上周二（14日） 啟航離港，行駛至南海西沙群島附近水域發生事故。母公司香港仔飲食集團日前發聲明，表示三沙海事局正在跟進事件。



香港工程師學會機械、輪機造船及化工分部前主席司徒家成今日（28日）在電台節目中表示，由於珍寶海鮮舫仍然浮起，放沉有一定難度，有機會影響其他船隻航行，故三沙海事局未必批准船東原址放沉。不過，若不放沉，而是選擇拖回，成本或再貴三分一。



▼6月14日 珍寶海鮮舫移離香港▼



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司徒家成指，珍寶海鮮舫有8個浮水艙，現僅2個出現損耗，表示海鮮舫仍會浮起。他指，珍寶海鮮舫的消息一直不明朗，公眾無從得知海鮮舫的狀況，未知海鮮舫是否船底向天，或是橫躺在海面上。

放沉或影響其他船隻 海事局未必批准

他說，船東可與三沙海事局溝通，查問能否將海鮮舫放沉。不過，他稱放沉亦有一定難度，因海鮮舫仍浮在水面，即使將餘下的浮水艙打沉，但仍會有自浮力，去到某一深度便會停止，繼而變成「半浮沉」，當其他船隻航行時或會構成危險。他坦言，不認為海事局會批准船東原址放沉。

他又指，若要確保海鮮航完全沉在海底，該成本會很高，包括要計算灌入多少沙石到艙內等。

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼



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若海鮮舫船底向天 拖回成本會再貴約三成

若不放沉，而是選擇拖回。司徒家成指，要視乎海鮮舫的狀態，例如倘海鮮舫橫臥在水面，可利用浮帶、半浮沉船等救起。不過，若海鮮舫的船底向天、完全翻轉，難度便最高，只可浮帶固定船的位置等，最後用浮躉接走，成本或再貴三分一。

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