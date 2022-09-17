北部都會區｜10年內可推40%住宅　甯漢豪：北都亦是經濟引擎

上任特首林鄭月娥在去年最後一份《施政報告》中，提出發展北部都會區。測量師學會今日（17日）舉行的周年研討會以此為主題，發展局局長甯漢豪致辭時指出，社會有意見認為，北部都會區計劃遙不可及，惟該區內的古洞北、粉嶺北等四個新發展區已陸續動工，預料未來10年可推出當中的40%土地和住宅單位。

甯漢豪又指，政府已陸續就四個新發展區、五個擬議鐵路項目，以及濕地保育公園的三大選址進行研究，惟在研究期間，社會不應對項目抱有質疑，強調當局現時的工作，將會在日後發展項目的重要基礎。



+ 1

甯漢豪︰北都不單帶來新房屋單位亦是經濟引擎

甯漢豪在研討會上致辭時指，北都並非遙不可及的造地計劃，當中古洞北、粉嶺北、洪水橋和元朗南新發展區已陸續動工，未來10年已有40%土地進行平整和40%單位落成，當中首個在古洞北和粉嶺北的公營房屋項目將於2026年入伙，而港鐵古洞站亦將於2027年落成，是首個投入服務的北環線項目。

她續指，北都並不單只為社會帶來新的房屋單位，亦是「經濟引擎」，可與大灣區連接，強調日後規劃時須注意如何配合經濟發展，包括思考如何引入本港需要的經濟產業，亦要有新的政策思維處理保育問題。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



+ 25

至於外界關注的濕地保育公園，政府建議選址在南生圍、三寶樹和蠔殼圍。甯漢豪指，政府已陸續就此三區的保育方案進行研究，而流浮山、尖鼻咀、馬草壟和羅湖／文錦渡新發展區，以及五個擬議鐵路項目亦已進行或即將進行研究，強調不應對整個北部都會區計劃抱有質疑，又指當局現時的工作，將會在日後發展項目的重要基礎。

陳茂波︰北都將提供逾65萬個職位空缺

財政司司長陳茂波亦以預先拍片形式致辭，陳指，北部都會區能提供逾65萬個職位空缺，包括15萬個資訊科技相關的職位，亦可提供92.6萬個住宅單位，足以容納250萬名居民，是本港整體人口的三分之一，認為是中長遠解決本港土地問題的最佳方案，亦應在經濟和可持續發展上規劃該區。

▼三個濕地保育公園選址▼

