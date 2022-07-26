濕地或將重劃圖釋出邊緣土地發展　環團：擔心影響濕地生態功能

港府早前提出擬釋出濕地緩衝區發展，環境及生態局局長謝展寰近日接受傳媒訪問時表示，當局正研究重劃濕地，並釋出部份邊緣位置發展。

長春社公共事務經理吳希文擔心重劃，會影響到濕地生態功能。他指，當局在北部都會區發展計劃中，提及會有積極保育的措施，但過份大的發展規模或會抵銷原來的保育工作。



▼北部都會區三個濕地保育公園建議選址▼



+ 2

吳希文接受電台訪問時指出，重劃濕地通常有兩種結果，一是將濕地緩衝區納入保育範圍，第二便是用作發展。他說，設立濕地緩衝區的目標，是要避免發展影響濕地內的生態，但重劃便可能會影響到該區的生態功能。

吳說，北部都會區的發展計劃中，提及會有積極保育的措施，但過份大的發展規模或會抵銷原來的保育工作。他又擔心謝展寰所說的保育與原有指引有變，修改濕地界線後，就連以往的保育意向都會有所轉變。

吳希文強調濕地緩衝區並非不容許發展，按現時指引相關發展須滿足多項前提，例如生態保育上的安排，發展應針對區內如露天倉儲等已破壞的地方，並留意有否發展潛力。近期城規會亦有項目倡議人，入紙提升有關地方的發展潛力，但吳希文認為，如要提升濕地緩衝區發展潛力，就會與濕地緩衝區的規劃原意相違背。

對於謝展寰提出，引入積極保育概念，將分散濕地集中，復育大面積生境。吳希文認為，當局要先說清楚目標，如要做好濕地保育，需思考在劃界以外，會否有其他方法。他說，部份保育措施雖然彈性又低，但都算有措施可讓私人擁有的濕地，做生態保育工作，政府可透過管理協議，與持份者商討如何做好生態保育，並不存在要待重劃界線後，才推出保育工作。