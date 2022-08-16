濕地緩衝區或「開刀」　環團憂后海灣「發展禁區」變豪宅趕絕候鳥

上屆政府在最後一份《施政報告》提出「北部都會區」，更「放風」稱會研究提高濕地緩衝區地積比，隨即吸引發展商在后海灣一帶濕地「磨刀霍霍」，新上任的環境及生態局局長謝展寰日前更揚言，北部都會區內濕地保育區和濕地緩衝區或會重新劃界，以釋出土地發展。

長春社統計過去10年的規劃申請，發現至少30宗申請與后海灣一帶有關，涉及20個地點。長春社指，后海灣濕地帶的生態價值極高，即使濕地緩衝區的魚塘亦不比保育區差，除了錄得瀕危物種黑臉琵鷺外，亦有鷺鳥林，憂慮政府重新劃界後，將會大大縮窄緩衝區的範圍，甚至剔走現時發展商在緩衝區建屋的保育責任，包括確保「不會有濕地淨減少」，以及須提交為期12個月的實地生態研究，未來甚至不需要補償濕地，擔心后海灣一帶「發展禁區」一躍成為豪宅、高樓集中地，令候鳥失去喘息空間，國際知名的濕地保育區毀於一旦。



后海灣一帶早在2004年已獲國際鳥盟肯定，當中內后海灣和深圳集水區均被認可為一個重點鳥區，涵蓋大部份濕地保育區和緩衝區，亦即該區的生態價值達到國際級認可的水平。（長春社提供）

后海灣位處香港與深圳之間，水域生態價值極高，野生生物品種繁多，內灣及米埔一帶早在1995年便被指定為「拉姆薩爾濕地」，兩年後的《后海灣地區魚塘生態價值研究報告》建議將香港境內后海灣面積廣泛的魚塘劃為濕地保育區，沿濕地保育區外500米，則劃為濕地緩衝區。

后海灣屬「拉姆薩爾濕地」

長春社公共事務主任周藹銓表示，后海灣一帶早在2004年已獲國際鳥盟肯定，當中內后海灣和深圳集水區均被認可為一個重點鳥區，涵蓋大部份濕地保育區和緩衝區，亦即該區的生態價值達到國際級認可的水平。

過去10年的規劃申請中，至少30宗申請與后海灣一帶有關，涉及20個地點。（長春社提供）

她續指，除了后海灣一帶的濕地保育區魚塘十分工整，極具生態價值；保育區界外，即濕地緩衝區的魚塘狀態亦不差，「甚至可以媲美濕地保育區。」而瀕危物種黑臉琵鷺更在山貝村一帶活躍，證明緩衝區亦有其保育價值。

長春社公共事務經理吳希文亦補充指，除了潭尾方艙醫院地皮曾被發現黑臉琵鷺的蹤跡外，后海灣一帶的濕地緩衝區亦曾發現有鷺鳥林，「喺度做一啲比較大規模嘅發展，甚至係比較貼近當區嘅鷺鳥林嘅話，其實有啲生態連結又會打破咗。」

周藹銓憂慮一旦后海灣一帶的發展密度增加，將會損害濕地的生境完整性，保育價值亦會被削弱。她提到，后海灣一帶的發展壓力中，南生圍屬重災區，去年8月後才提出的9宗申請中，有4宗位處南生圍，擬議發展面積佔南生圍三成土地，若全部申請均獲批，南生圍將會「大變天」。

隨着北部都會區和港鐵北環綫發展，新田落馬洲發展樞紐、牛潭尾站和凹頭站一帶預料會有大規模發展。（長春社提供）

隨着北部都會區和港鐵北環綫發展，新田落馬洲發展樞紐、牛潭尾站和凹頭站一帶預料會有大規模發展，包括港鐵與政府正在牛潭尾進行的土地用途檢討，「其實都貼到埋身」，形容在高樓林立下，濕地緩衝區成為人與雀鳥的「唞氣位」，惟一旦政府放寬緩衝區的發展密度或重劃有關界線，為該區的高密度發展「開綠燈」，將大大收窄緩衝區的範圍，甚至失去其本身作為發展與生態之間喘息地的原意。

長春社憂慮一旦政府為濕地緩衝區重新劃界，將會同時剔走發展商現時的保育責任。（林穎嫺攝）

周藹銓強調，濕地緩衝區並非不可發展，根據規劃指引編號12C，緩衝區容許有限度住宅發展、康樂活動或濕地修復，惟發展商須就發展提出修復方案和濕地補償，至少要管理其項目內的部份濕地，惟重新劃界後，她憂慮「唔單止劃走咗啲土地，甚至係會劃走埋佢哋一啲保育責任」，倘出現被破壞的土地被剔出濕地緩衝區，令「先破壞，後發展」的缺口在后海灣出現。

收地保育未有下文

去年的《施政報告》除了明言會為濕地緩衝區「解禁」外，亦提到會收回700公頃土地構建濕地公園作保育，惟周藹銓批評，事隔近一年，有關保育方案仍未有細節和時間表，「政府已經有聲音走出嚟講話會重新劃界，或者會釋放部份土地出嚟，我哋會擔心其實係『未保育，先發展』」，在大興土木、破壞環境後才再思考保育或補救方案，將會令保育措施大打折扣。

她就此提出兩大建議：

1. 堅守規劃指引編號12C內的規劃原則及要求

．「不會有濕地淨減少」原則，即「面積」和「功能」兩方面的減少

．以「防患未然」的方法保育魚塘的生態價值

．須呈交生態影響評估報告，進行為期不少於12個月的實地生態研究



2. 北部都會區應「保育先行」，盡快交代濕地保育公園的保育細節

．制定收回土地的時間表

．於過渡期間採取措施保持現有濕地生態價值

．應善用濕地緩衝區土地，配合濕地保育公園的規劃設計，保障濕地生態系統的連接性和功能

．擬建的康樂、教育設施、基建工程等都應將建築工程減至最低，監管其規劃、設計、建設和營運



吳希文又以「塱原自然生態公園」為例，強調「塱原嗰種濕地係需要去管理，所謂嘅管理係有人去耕田」，因為農田被荒廢，便有可能失去雀鳥想應用到的生境，若濕地公園最終面積遍及2,000公頃，構建時間或須數年，在此期間亦不能任由田野和魚塘被荒廢，「即使整到嗰個濕地保育區幾好，你中間冇咗一段時間，其實都好大機會對嗰個候鳥嘅棲息、覓食嗰啲嘅行為好大影響。」