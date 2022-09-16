警員未展示編號被指違人權法　警已提上訴並准加入新證供

警方的特別戰術小隊（俗稱速龍小隊）和防暴警員，被指在反修例示威期間，未有展示其警員編號，遭記協及多名市民提司法覆核指屬違憲，高等法院法官周家明早前裁定此做法違反《人權法》，並認為現時涉及投訴警察課和監警會的投訴機制不足。警方不服裁決，早前已提出上訴，並想就警員編號問題上加入新證供。上訴庭今(16日)下判辭，批准加入新資料。



申請人包括陳恭信、魯湛思、吳康聯，香港記者協會及楊子俊，答辯人為警務處處長

警方因擔心警員會遭受起底，故在修例風波期間，很多都未有顯示其警員編號，申請人因而入稟要求法庭覆核。原審法官周家明在2020年下判辭時指，他完全明白警員的顧慮，惟這顧慮不應凌駕調查警員涉違反《人權法》的制度，而警員展示獨有編號或標記，亦不會直接導致他們被起底。

周官又指，警員的編號（UI編號）必須獨立於每一名警員，並置於顯眼的位置，讓事主和目擊證人有合理機會辨認出個別警員。至於速龍小隊和防暴警員分別以「Alpha ID」和行動呼號作識別，並非警員個人獨有，且速龍警員的呼號更設在頭盔後方，辨認亦有難度。周官又認為警方有責任設立獨立機制，以有效調查涉及警方濫權的行為，又認為監警會及投訴警察課等現行機制，無法有效履行其職責。

警方早前已提出上訴，希望能推翻周官判辭的裁斷，並想就警方於2019至2020年處理社會事件時，警員編號的運作等事宜加入6份誓章作為新證據，上訴庭批准其中4份作新證供。

案件編號：CACV 644-646/2021