內地生墮電騙以為「國家任務」　同窗揭破案中案保婆婆380萬積蓄

「政府是相信我，才會叫我去做，這都是為了國家做事」。今年8月來港升學的內地生潘同學，先後接獲「衞生署」及「廣東公安」來電，指控他嚴重違反防疫規例及涉及內地一宗刑事案，命令他完成「國家任務」以證清白。他化身「特務‧潘」根據指示「押送」一名八旬婆婆到旺角買手機，事後經同窗提醒，揭發原來涉及「案中案」，該名婆婆曾接獲「公安」警告，指她涉及刑事案，指令她交出銀行資料，並跟隨「特務」購買一部私人手機「協助調查」，警方介入後立即凍結婆婆380萬元積蓄，令她力保不失。



警方上半年接獲183宗與疫情有關的電話騙案，損失金額近2億元；內地生潘同學（右二）今年9月被徵召做「國家任務」，幸獲同窗魏同學（右一）揭破騙局。（張浩維攝）

內地生潘同學8月底收到「+852」號碼開頭的的來電，一名「衞生署職員」告知根據其「安心出行」紀錄，他涉嫌違反防疫規例，需要捉他去隔離，潘同學覆稱來港時已完成隔離，「職員」指可能有人盜用了他的個人身份。

「衞生署」稱違防疫例接駁至「公安」指控犯罪

電話隨即轉駁至「廣東省公安廳」，「公安」指潘同學涉及一宗刑事案，在未查清真相前，要求他每日兩次開視像通話報到，並提供銀行戶口資料，潘同學言聽計從，並向「公安」表示「我已交了學費，存款不多」。

直至9月8日上午，「公安」給予潘同學一件「國家任務」，指示他到一個住所，帶一位婆婆去旺角買手提電話，在他完成「任務」後，察覺事有蹺蹊，遂向同為內地生的魏同學分享，對方直指他中了騙局，當晚報警求助。

內地生潘同學（左）今年9月被徵召做「國家任務」，幸獲同窗魏同學（右）揭破騙局。（張浩維攝）

「公安」指示婆婆跟「特務」買私人手機

警方接報調查後，原來該名涉事的81歲陳婆婆，早於今年6月收到同類「假冒官員」電話，指她違反內地一宗刑事案，要求她提供銀行資料，及定時電話報到。至案發當日，「公安」指會有一名「特務」接應她，去旺角購買一部2000元的三星手機作私人聯絡。警方當晚凍結了陳婆婆380萬元的銀行存款，案件仍然在調查中。

他（公安）說相信我是清白，但要我做任務去證明，當時感覺政府是相信我，才會叫我去做，這都是為了國家做事，現在想一想，都覺得不對勁。 內地生潘同學

相信是「為國家做事」

事主潘同學回想事發經過仍猶有餘悸，指自己首次來港，沒有留意本地新聞，形容收到「任務」當刻十分慌張，「他說相信我是清白，但要我做任務去證明，當時感覺政府是相信我，才會叫我去做，這都是為了國家做事，現在想一想，都覺得不對勁。」協助揭破騙局的魏同學表示，身邊不內地生都收過詐騙電話，主要都是假冒衞生署職員來電。

受害人陳婆婆痛斥騙徒十分狡滑，得悉自己「犯案」感莫名其妙，「嚇到差啲暈」，但仍不虞有詐保持聯絡三個多月，「公安」更警告她不可以告知家人，否則後果自負。

受害人陳婆婆痛斥騙徒十分狡滑，得悉自己「犯案」感莫名其妙，「嚇到差啲暈」。（張浩維攝）

「港漂報案室微信群組」成立8個月阻截5宗電騙

警方今年上半年接獲786宗電騙，涉款超過4億，當中涉及假冒衞生署、涉及違反抗疫指引和以新冠肺炎作行騙藉口，達183宗，損失金額近2億元。東九龍總區防止罪案辦公室警員曾子揚表示，有見內地生受騙漸趨嚴重，去年12月成立「港漂報案室微信群組」，現有超過1800名內地生加入，至今接獲800個查詢，阻截共5宗懷疑電話騙案，涉款800萬元。