確診大廈｜增3936幢　御龍山、山頂山景花園、何文田加多利峯上榜

香港新冠肺炎疫情持續，今（17日）新增8,278宗確診個案，當中8,149宗屬本地個案。衞生署今日更新確診大廈名單，過去7日共10,031幢大廈出現確診個案，總數雖較昨日名單的10,204幢減少，但最新名單上至9月16日仍有新個案呈報或再有個案的大廈多達3,936幢，較昨日名單上有新呈報的3,485幢大廈回升逾450幢。



有新個案大廈中，沙田佔最多，有400幢；其次是元朗區及觀塘區，分別有362幢及325幢。最新名單也涉及不少豪宅和中產住宅，包括鰂魚涌Casa 880、山頂山景花園別墅、西灣河逸濤灣、何文田Dunbar Place、加多利峯等。



▼9月17日 部份確診大廈▼



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根據最新確診大廈名單，共10,031幢上榜，該些大廈過去7天曾出現確診者。而截至昨日仍有呈報新個案的大廈，全港共有3,936幢，較9月16日仍有新個案呈報的3,485幢、及9月15日仍有新個案呈報的3,294幢均有明顯升幅。

沙田增400幢 天宇海、御龍山、迎海．星灣上榜

在這3,936幢大廈中，沙田區佔400幢，仍然是十八區中最多，有新呈報個案的大廈包括天宇海2A、2B、7A座、御龍山5、6、9、11座、沙田中心東寧大廈、新寧大廈、廣寧大廈、迎海．星灣19、20、21座等。區內多個屋苑上榜座數多達5座或以上，如沙田第一城有18座、愉翠苑及碧霞花園各有8座、金獅花園有7座。

▼9月17日 確診大廈名單▼



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元朗觀塘各增逾300幢 包括爾巒茵、錦綉花園獨立屋

元朗區佔362幢，屬十八區中第二多大廈有新呈報的區份，區內同樣有多個屋苑有多幢大廈上榜，包括Wetland Seasons Park有5座及1幢別墅上榜、錦綉花園有9幢獨立屋上榜，爾巒茵有3座及2幢獨立屋上榜、朗晴居有6座、蝶翠峰有5座等。

至於觀塘區，則新增325幢，遍及多個公屋屋邨及私人屋苑，包括秀茂坪邨有14座上榜、德福花園有12座、淘大花園有10座、匯景花園有9座等。

12間酒店、35幢宿舍上榜

在酒店方面，有12間酒店至昨日仍有新確診個案出現，包括柏寧酒店、香港瑞吉酒店、帝苑酒店、維港灣酒店等。而最新名單上，有35幢屬宿舍，有4幢屬大學宿舍、1幢為位於大埔的香港青年協會青年宿舍PH2，餘下的都是紀律部隊宿舍。