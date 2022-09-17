政府一連兩日上門鼓勵長者打針　楊何蓓茵：勸得一個得一個

公務員事務局、民政事務總署及房屋署，今日（17）起一連兩日，在黃大仙區推展計劃，上門鼓勵長者接種新冠疫苗，公務員事務局局長楊何蓓茵今午到訪慈民邨民泰樓的兩個長者單位鼓勵長者打針。她表示，全港打了兩針人口已超九成，但幼兒及長者的接種率仍然未如理想，特別是6個月至3歲的幼兒接種率只有一成半，更有三成80歲以上長者仍未接種疫苗，今次計劃就是為了盡最後努力去找出仍未打針的老人家。



楊何蓓茵今早亦到了深水埗出席疫苗接種活動，全日預計約540名年齡六個月或以上人士透過外展服務接種疫苗，其間亦呼籲市民主動按時接種適當劑次的疫苗保護自己。



公務員事務局、民政事務總署及房屋署，今日起一連兩日，在黃大仙區推展計劃，上門鼓勵長者接種新冠疫苗。公務員事務局局長楊何蓓茵及民政及青年事務局局長麥美娟於今日到訪慈民邨民泰樓的兩個長者單位鼓勵長者打針，為仍未接種疫苗的長者講解。

+ 4

楊何蓓茵指，今次計劃會到訪慈民邨及慈康邨，有超過1400戶有70歲或以上長者的家庭，了解長者的接種情況，解答疑問，「努力去做，勸得一個得一個。」如果長者有意接種疫苗，工作人員將會安排他們明天到接種場所打針，或安排上門接種服務。如果今次計劃成功，將會擴展到全港各區的屋邨。

她又提到疫苗通行證適用年齡本月底會降至5歲，呼籲家長不要留到限期最後數天才帶子女接種，指當局已加大針量，6個月至3歲幼兒的家長應盡快帶子女接種疫苗。而上門接種疫苗服務成效非常好，至今已有近4萬人接受外展接種服務。

楊何蓓茵今早亦到深水埗出席由深水埗民政事務處和「針強健康」深水埗推動疫苗接種委員會主辦的「耆樂童『深』齊接種」活動，她表示現時約218000名70歲或以上長者沒有打針，若其中部分長者不幸感染新冠病毒，所引致的健康風險極高，並會對醫療系統構成沉重壓力。將會繼續結合地區組織和領袖的力量，一同推動區內街坊特別是長者和小童接種疫苗。