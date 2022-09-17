周潤發客串賣包　九龍城豪華餅店9.30告別　酥皮蛋撻曾日賣3000個

九龍城豪華餅店以酥皮蛋撻聞名，連影帝發哥（周潤發）都是擁躉。不過，網上今日（17日）流傳相片，指豪華餅店貼出告示將在10月1日停止營業。《香港01》向店家確認，豪華餅店將營業至本月最後一日、即9月30日，10月1日不再開，若想再一嚐豪華餅店的酥皮蛋撻，尚餘不到兩星期的時光。



▼九龍城豪華餅店▼



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開業48年 紅磚牆身如標記

位於九龍城衙前圍道的豪華餅店，有指開店已48年，店外的紅磚牆身儼如標記，但更有名的是店內的酥皮蛋撻，連發哥都是擁躉，據報曾在高峰期更試過一日賣出3,000個。

貼出告示10月1日停止營業 店家親證營業至9.30

網上今日（17日）流傳一張相片，指豪華餅店貼出告示，表明將在10月1日停止營業，並感謝街坊48年來的支持。記者致電餅店，確認餅店將營業至本月最後一日、即9月30日，若想再一嚐豪華餅店的酥皮蛋撻，便要趕在下月之前到訪。

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周潤發經常光顧豪華餅店，圖為發哥與他的攝影作品。(fb圖片)

發哥自1979年起經常光顧 老闆靠做餅賣餅養大幾名子女

餅店老闆周先生及周太經營餅店逾40年，靠著做餅賣餅養大幾名子女，夫妻倆曾在傳媒訪問中提到，發哥在1979年首次來光顧後，經常來餅店光顧，周太更提到發哥試過在人客多的時間，幫手賣包，大讚發哥無架子、有禮貌。

除了酥皮蛋撻，店內還有多款麵包及蛋糕，包括近年發哥也愛吃的合桃蛋糕，也有報道曾提及，周先生對食材有要求，如合桃蛋糕會用上美國合桃，貪其爽脆的口感，提子包的提子則來自澳洲，因為甜而不膩。