北角東寶小館結業｜導演陳果成惜別夜座上客：無咗就再起一間

北角渣華道市政大廈東寶小館周五晚（2日）最後營業，現場氣氛愈夜愈熾熱，多名熟客到場惜別東寶及經理露比。全場爆滿，座無虛席，座上客之中，包括著名導演陳果，他是東寶熟客，亦早已與露比結緣，當年拍攝《去年煙花特別多》時，便在東寶取景，露比亦有份演出，露比參演並獲提名第19屆香港電影金像獎最佳男配角的《細路祥》，也是陳果作品。



對於東寶被食環署終止租約而需結業，陳果嘆道曲終人散，直言：「做咗廿幾年最後都要咁樣收場，係可惜！」他指東寶食物質素好，最愛其南乳豬手，有時亦於東寶辦電影煞科宴。陳果形容東寶為「全港最貴的平民餐廳」，他認為結業後可東山再起，「無咗就再起一間，好似我哋拍戲咁，衰咗咪拍第二套。」



北角渣華道市政大廈內的東寶小館9月2日結業，不少老饕趁最後機會光顧，餐廳經理露比（右二）招呼席上食客電影導演陳果（戴鴨舌帽）。（梁鵬威攝）

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陳果：做咗廿幾年要咁樣收場，係可惜

東寶小館最後一晚營業，氣氛愈夜愈熾熱，大約晚上11時，喇叭播起《友誼之光》、《愛我別走》，露比站在椅子上，與眾人合唱。

坐在較遠處的陳果未有與眾人合唱，之後與團隊訪問東寶職員。他受訪時表示，已光顧東寶多年，感到不捨，亦嘆道可惜，「外面街道靜到鴉雀無聲，入到嚟就咁旺，有啲可惜嘅。」他為東寶結果感到可惜：「做咗廿幾年最後都要咁樣收場，係可惜！」

北角渣華道市政大廈內的東寶小館9月2日結業，經理露比向惜別夜食客揮手道別（右二），名廚張錦祥Ricky是夜也有到場。（梁鵬威攝)

陳果不諱言雖然東寶價錢較貴，形容為「全港最貴的平民餐廳」人，但成功與客人打成一片，故今晚全場熟客，始終與別不同，亦因此能經營多年。他又稱，東寶食物皆美味，最愛其南乳豬手，不時設電影煞科宴。

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露比曾出演陳果《細路祥》 獲提名金像獎最佳男配角

談到難忘回憶，他表示當年找露比等人擔任，到剛剛安裝了冷氣的東寶拍攝電影，但之後東寶愈來愈繁忙，就難以取景拍戲。1998年上映的《去年煙花特別多》，正正於東寶取景，真名張醒超的露比亦有份出演。

以筷子開啤酒蓋及表演一字馬聞名的露比，之後亦有再與陳果合作，1999年由陳果執導的《細路祥》，露比飾演「David」一角，之後更在第19屆香港電影金像獎獲提名為最佳男配角，可惜不敵狄龍。

陳果表示，今日感覺就是探望老朋友，但即使可惜亦無辦法，「鬧政府定鬧佢哋呢？」他又表示，結業後可東山再起，笑言：「好似我哋拍戲咁，衰咗咪拍第二套。」