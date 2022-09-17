MIRROR演唱會｜阿Mo針灸療程首階段完成　父剷髮撐兒：願為他付出

MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）現時在腦神經外科病房留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（17日）轉發阿Mo父親李盛林牧師的第八封代禱信，指阿Mo的針灸的療程已完成了一個階段，中西醫會再探討下一步的安排，能合適阿Mo的治療進展



李父指，為表達其對阿Mo做手術的支持，已剷光頭髮，並稱願意為阿Mo而付出，而他亦已與其他舞者們會面了解，冀大家除了為啟言、阿峰和 Zisac受創的身體能平穩康復，請繼續為同樣需要支援的每位舞者的身心社靈上復康禱告。



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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在最新代禱信中，李父指阿Mo已由深切治療部轉往腦神經外科病房，其針灸的療程已完成了一個階段，中西醫會再探討下一步的安排，能合適阿Mo的治療進展。

李父：直至他（MO）有明顯康復我們就會回復頭髮原狀了

代禱信又說，為表達對做手術的阿Mo認同及支持，李父與阿Mo哥哥鏟光長髮，變成「光頭」，又稱過程中有不認識他們的理髪師，多次詢問：「真的要剷那麼短？」李父指對親情的支持和體現，又指願意為阿Mo而付出，「直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。」

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



阿Mo一家與舞者會面了解意外事宜：大家相擁鼓勵

文中又透露，阿Mo一家終於在較早時間，與其他跟阿Mo同行的舞者們會面，大家相擁、互相支持和鼓勵的時刻外，亦更了解今次演唱會發生事故的相關事宜。李父希望市民，除了為阿Mo、阿峰和 Zisac受創的身體能平穩康復，亦請繼續為同樣需要支援的每位舞者的身心社靈上復康禱告，並他們在事件發生後有穩定的生活和經濟禱告。

由深切治療部轉往腦神經外科病房 李父願Mo睡得好

李父又希望大家可為阿Mo祈禱，祈求他在新病房可適應環境、護理、睡眠與及每天的治療，特別晚上能有好的睡眠以應付翌日的治療，不致影響精神和情緒。文中又提到，自阿Mo住院治療後，家人每次離開都擁抱他，「作為父親，每次更是用雙手觸摸啟言的雙臉，一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望，更是觸動親情的一刻。

作為父親，每次更是用雙手觸摸啟言的雙臉，一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望，更是觸動親情的一刻。 阿Mo父親李盛林牧師

代禱信全文：



謝謝參與為我們禱告（每星期日零晨前更新）

感恩：（主耶穌說）「我的恩典夠你用的，因為神的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（哥林多後書 12:9）



1. 新一步的進展: 感謝主的一步一步帶領保守，啟言能從ICU 轉到「腦神經外科病房 」（ Neuro – Special Care ward），再有新一步的進展。

2. 親情：自啟言住院治療，家人每次離開都擁抱他。作為父親，每次更是用雙手觸摸啟言的雙臉，一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望，更是觸動親情的一刻。

3.同步治療：感謝主，雖然啟言在每天密集的治療中不能親身在旁同行，但他也感受和體會到我們同步治療的禱告和精神上的支持。

4.鏟髪支持：我和哥哥為了與做手術的啟言認同和支持，長髪的我們都鏟光了頭（不認識我們的理髪師，在過程之中都多次問，真的要鏟那麼短？）。對親情的支持和體現，我們都願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。



代禱代求：



1.新病房適應：在轉到新的腦神經外科病房的適應 – 環境、護理、睡眠與及每天的治療。特別晚上能有好的睡眠以應付翌日的治療，不致影響精神和情緒。

2.父母每天的鼓勵短片：祈求主耶穌給我們作父母的有健康和精神，甚至是生命的時間多鼓勵啟言。因為我們每天都會錄一段短片鼓勵他，也同步在他不同的治療中禱告，與他心靈同行。

3.進一步治療探討： 針灸的療情已完成了一個階段，中西醫會再探討下一步的安排，能合適啟言的治療進展。

4.與舞者們會面了解：在天父美妙的安排下，我們一家終於在較早的時間與其他跟啟言同行的舞者們會面。是次的會面讓我們能有相擁，互相支持和鼓勵的時刻外，我們更了解是次演唱會發生事故的相關事宜。除了為啟言、阿峰和 Zisac受創的身體能平穩康復，請繼續為同樣需要支援的每位舞者的身心社靈上復康禱告，並他們在事件發生後有穩定的生活和經濟禱告。

5.活在神的計劃中：祈願我們都能活在神的計劃中，正如耶利米先知所說：「窰匠用泥作的器皿，在他手中作壞了，他又用這泥另作別的器皿，窰匠看怎樣好，就怎樣作 。」，願我們都活在神的主權和計劃中。

