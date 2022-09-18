「九一八事變」91周年　多個團體日本領事館請願要求道歉

今日（18日）為「九一八事變」91周年，多個團體包括保釣行動委員會、工聯會、「同心護港」及「愛港聯盟」先後到達位於中環的日本領事館抗議及請願要求日本道歉。

其中建制團體「同心護港」在默哀時播放空襲警報；「愛港聯盟」則在宣讀抗議內容後撕毀寫有口號的日本國旗。



工聯會亦到場抗議及請願，要求日本正視過去侵略，反省並道歉。(夏家朗攝)

保釣行動委員會成員羅堪就、區伯權等人上午約11時許，到日本領事館抗議。委員會副主席區伯權宣讀抗議信內容，要求日本政府正視歷史，並道歉賠償，直至日本政府願意正式負責前，一定會繼續追討，為受害人討回公道。

促日本正視過去歷史 要求反省及道歉

工聯會亦到場抗議及請願，立法會議員梁子穎表示，日本近期增加遠程導彈，指日本政府應吸收歷史的教訓，防止軍國主議復辟。立法會議員陳穎欣則指香港需以史為鑒，政府應加強國民教育，將推廣祖國發展，加入成為教育的課程。其後，他們重申要求，希望日本正視過去侵略，反省並道歉。

伴空難警報默哀三分鐘 撕毀寫有口號的日本國旗

建制團體「同心護港」則先為九一八事變死難者默哀三分鐘，其間播放空難警報，亦擺放二個跪在地上的人型氣球，分別貼有岸信介及東條英機的照片，亦有在埸人士擊打氣球。召集人曹達明指，香港市民一定要銘記歷史，毋忘九一八。

建制團體「同心護港」遊行至日本領事館抗議。(夏家朗攝)

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「同心護港」擺放二個跪在地上的人型氣球，分別貼有岸信介及東條英機的照片，亦在在埸人士擊打氣球。(夏家朗攝)

「愛港聯盟」亦到場抗議，召集人張海誼在宣讀抗議內容後，與成員一起撕毀寫有口號的日本國旗。