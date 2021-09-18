九一八事變90周年　瀋陽舉行撞鐘鳴警儀式

今日是「九一八事變」爆發90周年紀念日，全國各地均舉行紀念活動。其中，「勿忘九一八撞鐘嗚警儀」在瀋陽「九一八歷史博物館」殘歷碑廣場舉行。



瀋陽舉行撞鐘鳴警儀式。（01直播截圖）

1931年9月18日晚上，日本關東軍炸毀瀋陽北郊柳條湖附近南滿鐵路的一段路軌，並誣衊是中國軍隊所為，隨即攻襲東北軍駐地北大營。「九一八事變」在中國內地被視為十四年抗戰的開始。

瀋陽「九一八」歷史博物館始建於1991年5月，於「九一八」事變60周年之際正式對外開放，當時館名為「九一八」事變陳列館，主體建築即為如今博物館標誌性建築殘歷碑。1995年第一次擴建，1999年新館落成並對外開放，同時更名為「九一八」歷史博物館。

館內的「九一八」事變紀念碑，為磚石水泥築成的空心體，紀念碑從平面上看其形狀是一幅巨大的東北地圖，前方有一幾何形的廣場，底座四周為不規則的綠色草坪所圍繞，整個建築高18米，寬30米，厚11米，用混凝土鑄成，花崗岩貼面，呈立體枱曆狀，兩邊對稱，上面佈滿彈痕與骷髏，枱曆的左面刻著「1931年 9月18日」，右面記錄了事變的發生過程。