挑戰髮禁｜調解未果待定下次會面日期　平機會再接三宗類似投訴

東華三院黃笏南中學中六學生林澤駿早前挑戰「髮禁」（即禁止男學生留長髮）校規，質疑校方涉違《性別歧視條例》，並向平機會作出投訴。平機會主席朱敏健今（18日）表示，雙方下一次調解會議日期仍然待定，但他強調，雙方均有誠意處理事件，惟於具體細節未達共識。

他又透露，繼林同學個案外，另收到約三宗涉及學校「髮禁」投訴及數宗查詢，朱敏建指，以往一直有類似投訴，平機會將努力作出調停。



林澤駿形容會議過程與他預期有較大落差。（盧翊銘攝）

平機會主席朱敏建今日出席公開活動後接受訪問時表示，自上次調解會議後，雙方暫未訂出下次會面日期，平機會將繼續擔當調停者角色，盼事件可盡快解決。

朱敏健續指，雙方均有誠意解決事件，惟在具體細節上未達共識。他又表明，除林同學外，平機會亦收到三宗與校規限制髮型的的投訴，以及數宗查詢，並正處於調查階段。他稱，以往一直有接到類似投訴，不擔心類似案件會增加，認為公眾只要在合乎法例規定下爭取權利，平機會將盡其法律責任為雙方調停，盼達成滿意方案。

東華三院黃笏南中學中六生林澤駿今年六月向平機會投訴，質疑學校禁止男生留長髮，認為涉嫌違反《性別歧視條例》。林澤駿本月初與校方於平機會出席閉門調解會議，林同學會後指雙方未達共識，形容校方與他的預期有「好大距離」，重申其目標是廢除「髮禁令」，更直言不滿校方所提方案。他提到，需備戰公開考試，不希望再有調解會議，但會堅持爭取，不排除未來會有法律行動。

校長李靖邦會後則稱，雙方有良好溝通，學校會提出支援方案，酌情處理學生需要，但強調學校希望讓同學學習、遵守規矩，校方希望持守該原則。

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▼ 9月8日 挑戰「髮禁」學生林澤駿與東華三院黃笏南中學舉行首次調停會議▼



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