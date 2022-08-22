挑戰髮禁｜校方暫緩調停會議再放話校規遭衝擊　林同學：無法理解

中五學生林澤駿早前拍片講述被學校要求剪去長髮、並就事件向平機會投訴；事後有人支持，但也有來自公眾人士、校方的猛烈批評。中學生公開站出來對髮禁說不，就要面對一個個力量懸殊的「巨人」？

林澤駿不這麼認為。他說，很多反對他的理據都「站不住腳」，「學校禁止男生留長髮，但社會又冇禁止，其實會唔會係學校冇跟從返社會風氣？」他又反駁校長近日在畢業禮上就事件的「保護學校」描述，強調非要推翻整套校規。

聖經中牧羊人大衛扔石戰勝巨人歌利亞，但林澤駿笑指，聖經故事他比較少看。倒不如將他比喻成日本動漫《進擊的巨人》中的卑微人類，奮力對抗「一條食人的校規」；若最後雙方調停失敗，林澤駿將積極考慮就髮禁問題訴諸法律行動。

攝影：黃寶瑩



「其實好難標榜一個學生有咩特質，純粹我就係我，我就係林澤駿。」林澤駿說。 （黃寶瑩攝）

就讀東華三院黃笏南中學的林澤駿，真人比拍片時顯得靦腆。他稱，自己平日是愛留在家中「打下機嗰啲人」，很少如此公開地爭取、發言。也與大部分同齡學生一樣，他學業成績中規中矩，但認為自己不算「文靜乖學生」，「其實好難標榜一個學生有咩特質，純粹我就係我，我就係林澤駿。」

老師威脅記缺點至停學 林澤駿兩度妥協剪回短髮

林澤駿說，在中四時首次萌生留長髮的念頭，但當時因為參加的某項課外活動對髮型有相關要求，他第一次妥協剪回短髮；升上中五後，他決定重新把頭髮留長，用了約8個月時間留至「冬菇頭」，目標是讓髮長及肩。然而，學校就在此時開始施壓，包括向林的家長多次反映，又警告林澤駿會每日記一個缺點直至停學，同時不讓他參加學校的歌唱比賽，「佢哋（校方）覺得（爭取留長髮）好無謂，甚至訓導主任會話，我係咪要為咗啲咁濕碎嘅嘢搞到停學先心死？」

對一個中學生而言，停學無疑是不可承擔的後果，林澤駿透露，曾多番向校方反映訴求、需要，然而始終不獲接納；眼見處分即將降臨，他只能再次屈服剪走長髮。「留長髮對我嚟講好緊要，第一我未試過長髮，好想知自己長髮係咩樣……自己唔太鍾意話男仔一定要短頭髮，如果長髮係適合我嘅髮型，點解我唔可以試下？」他提到，自己有性別焦慮，正處於摸索階段，被逼剪頭髮令問題加深，其情緒也久久不能平伏，更因此大哭一場，「如果我冇得留長髮，即係可能要18歲、離開學校之後先可以探索自己更多。」

不滿訓導主任捉髮型不達標同學「處刑」 站出來說不

這次他沒有沉默。本年6月中，林澤駿去信平機會作出投訴，信中他有條理地逐一闡述事件經過，並以性別歧視出發，指出校方對於髮型，在執行上對女生顯然比男生更具彈性，質疑有關禁止男生留長髮的校規違反《性別歧視條例》。除了是要為情緒找出口，也是因為林澤駿知悉過往有其他同學同樣曾就頭髮長度與校方爭論，同樣獲得「長頭髮有損校風」的解釋。林又指，學校每兩周一次的早會中，頭髮「不合格」的同學會被訓導主任捉出來在人前訓話，他認為有如「公開處刑」。

我諗咗一下呢條校規，其實佢嘅受害人唔止我一個，可能將來我嘅師弟、師妹，其他人都係會受傷害。 中五學生林澤駿

面對坊間的猛烈批評、權威性的校方壓力，林澤駿倒認為自己沒在面對「巨人」。 （黃寶瑩攝）

暫緩平機會調停會議 校長：堅守髮禁校規，以曾經保護學校為榮

「對比其他學校，我學校未必最強硬，但喺呢件事上，我都見到佢係冇讓步空間。」林澤駿指，事件發生後校方不願再與他直接對話，而本月初平機會原定為雙方舉行調停會議，但校方在會議前夕稱需要更多時間徵詢法律意見，將會議延期。不過校長在月中舉行的畢業禮上，卻意有所指地向全體師生發表講話，「佢話學校內外近排都有好多消息， 講緊校規被人衝擊；佢（校長）表示學校係會堅守呢條校規，又希望所有同學都可以一齊保護學校，然後『唔係因為自己係黃芴南學生而為榮，而係因為曾經保護學校而為榮』。」

「佢將我希望修改嘅一條校規，包裝到我想推翻整套校規，我覺得係不能理解。」林澤駿直指，校長的發言是將他污名化成衝擊校規的「暴力描述」，同時也有偷換概念之嫌。他強調，自己由始至終只針對「髮禁」，質疑既然社會上男、女都可以人有不同髮型、髮長而不受懲罰，為何學校卻要有「髮禁」校規，「好多人覺得校規係可以幫助學生社教化、更加容易將來適應社會，我都好認同校規係必須存在，但就住頭髮呢樣嘢，我諗佢係違背咗（社教化的原則）。」

立法會議員、教聯會副主席鄧飛指學校是「跟隨社會風俗習慣」，同時指因男同學較大汗因此應留短髮。林澤駿只反問一句：「難道女仔大汗啲，就要逼佢剪短髮？」（黃寶瑩攝）

我唔係要推翻所有校規嘅主張者。 林澤駿

具權威性的校長是「巨人」，反對的公眾人士更甚；林澤駿挑戰的是他們，也是一個紮根多年卻沒有思考的觀念。其中立法會議員、教聯會副主席鄧飛指學校是「跟隨社會風俗習慣」，同時指因男同學較大汗因此應留短髮。林澤駿只反問一句：「難道女仔大汗啲，就要逼佢剪短髮？」他再引用梁國雄的司法覆核案中，認為連懲教署都無法證明，社會上普遍男仔髮型就是短髮，「維持整潔當然就係每日都會梳洗、會整理，我覺得一個香港嘅學生唔會做唔到。」

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社會人士表態支持 冀能成打破髮禁先例

等到成年、完成中六公開試離開中學，只需多一年時間不就可以有髮型自由？家人也與林澤駿協議讓他成年後留長髮，但林澤駿「不揀最易的路」，他樂觀地指，「其實唔算特別面對巨人。」他認為，事件曝光後也有很多支持聲音，亦有朋友、專業人士伸出援手給予意見。「我諗佢哋都受過校規壓迫，都明白校規係有不恰當、不合理、不合時宜。」除了歌手Tyson Yoshi、譚杏藍，更有東華三院前主席王賢誌留言稱會向相關人士反映事件，林澤駿表示十分感激，又指來年要應付DSE，真正回校上課的時間應只有數月，不擔心會被「特別對待」，「應該都係當冇事發生，因為任何老師、職員都唔suppose對呢啲事件有任何立場。」

他認為，最理想的校規應該由學校、同學和家長三方面共同討論而制定，考慮到平機會始終不是執法機關，認為調解方式未必一定可解決事件。「最主要係睇學校態度係點，有冇辦法成為先例，促使到全港學校廢除『髮禁』。」因此他會拍片希望引起公眾關注，同時或會循司法途徑，積極考慮民事訴訟、司法覆核等方向跟進事件。