挑戰髮禁｜首次調停會議與校方未有共識　林同學︰與預期好大距離

東華三院黃笏南中學中六學生林澤駿挑戰學校「髮禁」（即禁止男學生留長髮）校規，並向平機會投訴，原定上月10日舉行首次調停會議，其後因校方需尋求法律意見而延期至今日（8日）舉行。



調停會議長達兩個多小時，林同學會後見傳媒，形容雙方未有共識，校方與他的預期有「好大距離」、「未如預期」，重申其目標是廢除「髮禁令」，對校方方案感不滿意。但因自己中六需應付公開考試，不希望再有調解會議，但會堅持爭取，不排除未來會有法律行動。



校長李靖邦會後則稱，雙方有良好溝通，學校會提出支援方案，酌情處理學生需要，但強調學校希望讓同學學習、遵守規矩，校方希望持守該原則。



黃笏南中學校長李靖邦指校方會提出支援方案，之後亦會有調適方案，酌情處理個案。（盧翊銘攝）

林同學指，因調停內容需要保密未能透露，但校方暫時未提出實質回應及整體方案，會議期間雖感到校方態度積極，但雙方價值觀不同，會議與其預期有「好大距難」，形容是「未如預期」。他重申希望廢除「髮禁令」，並非為自己一個，而是為整體男生，「唔希望被特殊對待，而係希望（所有人）被公平對待。」

林澤駿形容會議過程與他預期有較大落差。（盧翊銘攝）

林表示，未來會視乎學校是否讓步，繼續尋求法律意見、平機會意見等，但坦言「好大機會讓唔到」，故心理上已準備有法律行動。不過，林稱自己不希望有下一次調停會議，因現時已升上中六，為會議已準備兩個多月時間，已影響其準備公開試，「東華三院咁大機構，要約時間都好繁複」，會用電郵繼續聯絡，看是否有空間調解分歧。

林澤駿形容會議過程與他預期有較大落差。（盧翊銘攝）

林形容爭取廢「髮禁令」是「好長嘅持久戰」，未必在未來一年、自己畢業前可解決，但仍希望盡法解決好讓自己備戰公開試。林同學又形容，準備會議期，有無數電郵及文件要處理，「好辛苦，好難一件事，要好大心理質素先做到。」

現時頭髮漸長，林稱相信學校不允許，或會有紀律處分，領袖生亦已提醒自己頭髮過長，但始終認為長髮更適合自己，「會keep，想剪時再剪。」林又感激同學、朋友近月的鼓勵及支持，並重申會堅持爭取，「希望男仔可以有更多選擇髮型嘅空間。」

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黃笏南中學校長李靖邦表示，聯同副校長代表校方，與林同學及其母親開會，過程期間有非常良好的溝通，彼此了解增多，校方會用積極務實誠懇態度，在互相尊重前題下討論問題，解決分歧及誤解。他強調幫助同學最重要，校方會提出支援方案，之後亦會有調適方案，酌情處理個案。

他又提到會議中林同學有提出一些想法及建議，已逐一記下，之後與學校持分者討論。他又說會按個別需要，安排教育心理學家、臨床心理學家、心理醫生等專家面談對話，為同學提供情緒輔導。

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問及有無機會廢校規，李強調每間學校在定立校規時，均會參考其辦學宗旨，學校希望借校規，培養學生良好生活習慣，以及簡樸、健康的形象，助學生未來投身社會。