挑戰髮禁｜明開調解會　傳校方擬提個人調適方案　林同學：不認同

東華三院黃笏南中學中六學生林澤駿挑戰學校「髮禁」（即禁止男學生留長髮）校規，並向平機會投訴，原定上月10日舉行首次調停會議，其後因校方需尋求法律意見而延期至明日（8日）舉行。有指辦學機構東華三院希望校方盡快調停事件，校方有意為林澤駿提供個人調適方案。



林澤駿回覆《香港01》查詢時稱，個人調適方案可理解為「特事特辦」，自己不認同該方案，並認為「髮禁令」一日不除，相同事件會一再重演，包括到平機會投訴、甚至挑戰法例等，不樂意見到事件再次發生。



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據了解，林同學與校方明日將到平機會進行首次調停會議。有指東華三院十分重視事件，希望校方盡快解決，學校有誠意尋求共識，亦正考慮為林同學提供個人調適方案，並稱學校可按特殊情況酌情處理。

林同學回覆《香港01》查詢時，指獲悉相關消息，認為「個人調適方案」即「特事特別」，個人並不認同該方案，強調過去一兩年間已表達很多意見，認為校規不合邏輯、與教育理念相違背等，惟校方仍無合理解釋，又以校譽為由拒絕，最終迫令其剪髮。

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林表示，若不取消「髮禁令」，只會令事件再重演，「可能每隔一兩年都會有人上平機會，甚至有人去suit（狀告）學校，呢樣嘢係浪費司法資源，都唔樂意見到。」

他形容，得悉消息時「心郁咗下」，但後來想到早前有迫於壓力下剪髮，反問：「點解唔係嗰個時候提出？反而要係我遞咗表向平機會投訴，甚至係媒體面前揭露自己先做？好失望」。他坦言，不理解校方為何要在自己即將畢業離開才回應，亦相信在自己向平機會投訴前，校長亦未曾聽過自己的難處。

林又說，目前自己頭髮不算長，相信即使獲校方「特別允許」留長髮，幫助亦不大。