內地大學升讀資助計劃9.30截止申請　料最遲明年首季出結果

教育局今日（19日）表示，2022/23學年「內地大學升學資助計劃」將於9月30日截止申請，提醒合資格香港學生，須於限期前遞交申請，申請人可選擇「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，預料申請結果最遲明年第一季出爐。



2022/23學年政府「內地大學升學資助計劃」將於9月30日截止申請。（資料圖片）

教育局提醒，有意申請2022/23學年「內地大學升學資助計劃」的合資格香港學生，並於同一學年首年入讀指定內地院校的學生，須於本月底前，透過內地大學升學資助計劃網上申請平台遞交申請，或把填妥的申請表格以郵寄方式遞交教育局。

當局指，資助計劃預期可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程及有不同經濟需要的香港學生，預計會於2023年第一季或之前通知個別申請人其申請結果。

▼獲港府資助升讀內地多間院校的人數（截至2021年7月31日）▼



「內地大學升學資助計劃」分為「經入息審查資助」或「免入息審查資助」兩類，前者只提供予通過入息審查的學生。資助計劃的資助款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。