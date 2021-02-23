港大深圳辦學　列大灣區工作重點　料為本港第七家駐內地大學

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-23 15:14

近年政府大力鼓勵專上院校到大灣區辦學、科研合作。深圳市推進粵港澳大灣區建設領導小組上周六召開會議指，加快香港大學在深圳辦學的進度，列為今年工作重點之一。《香港01》向港大查詢，正等候回覆。

深圳市推進粵港澳大灣區建設領導小組上周六召開會議指，加快香港大學在深圳辦學的進度，列為今年工作重點之一。（資料圖片）

根據內地媒體報道，深圳市推進粵港澳大灣區建設領導小組上周六召開會議，審議通過《深圳市推進粵港澳大灣區建設2021年工作要點》。

《工作要點》提及，在加強與港澳教育交流合作方面，加快香港大學在深圳辦學落地進程、加強與港澳職業教育交流合作，及建設粵港澳大灣區特色職業教育園區等。《香港01》正向港大查詢進度。

港大早於2011年3月成立香港大學深圳研究院，致力發展高新知識轉移、引進重點實驗室和研發中心，培養複合型科研人才。

另外，《工作要點》提出爭取國家支持優化港資及澳資醫療機構准入，加快香港中文大學（深圳）附屬醫院建設、香港大學深圳醫院國際化臨床試驗轉化中心建設，爭取在相關醫療機構先行使用臨床急需、且已在香港注冊的國際前沿藥品和醫療器械等。

本港四大學正申請大灣區設分校



浸大與中大分別於2005年及2014年先後到大灣區開設分校，近年在政府大力推動粵港澳大灣區合作下，多間大學相繼進軍大灣區，科大、理大、城大及公大正向或擬向國家教育部申請在內地設校區，科大廣州市南沙區的分校預計最快先拔頭籌，於2022年9月正式開學。