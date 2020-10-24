內地大學設黨委管意識形態　學者：港未必仿傚　仍憂大學前景

近年香港大學管理層屢有變動，《香港01》獲悉，港大有機會聘用兩位有北京清華大學背景的內地學者為副校長，其中一人為清華大學工業工程系主任申作軍。清華官網曾一度顯示，申為該學系「黨政機構」的「系黨委」委員。 浸大新聞系高級講師呂秉權及時事評論員劉銳紹指，在內地幾乎每所大學院校均設有「黨政機構」，即分別是「黨委」及大學行政班子，當中「黨委」屬共產黨員，負責執行黨政策及方針，掌管大學發展及人事任命等最終決策權力，務求大學跟緊黨管治路線及政治意識形態。 呂秉權分析，本港不一定設黨委；但他指不論內地及香港，自國家主席習近平上場後已加強大學管控，去年本港爆發反修例風波，認為本港教育出現問題，必然要整頓大學，「點都要算呢筆帳」。

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兩清華學者獲薦任港大副校長 消息曝光清華網突刪一人系黨委職銜

清華大學地球系統科學系主任宮鵬（圖左）有機會接任港大副校長（學術發展）；清華大學工業工程系主任申作軍則將會推薦擔任港大副校長（研究）。（網上圖片）

內地大學設「黨委」 掌管大學最終決策權力

浸大新聞系高級講師呂秉權及時事評論員劉銳紹表示，除海外及本港大學在內地開辦的分校之外，每所內地院校管理層一定設立「黨政機構」，即「黨委」及大學行政班子。當中「黨委」必然是共產黨員，負責執行黨政策及方針，掌管大學發展及人事任命等最終決策權力，即「黨大於行政決定」，確保大學跟緊中共管治路線及政治意識形態。

呂秉權指，自國家主席習近平上場後，已多管齊下加強大學管控，強化「黨的領導」，包括有指提出「七不講」，即要求高校教師不能講普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、黨的歷史錯誤、權貴資產階級和司法獨立；又整頓「自由派」教師、「清理」涉及此類價值觀的教科書及進行課程改革。另外，中共亦曾修改大學憲章，刪走「學術獨立、思想自由」等內容，取而代之是列明要貫徹黨教育方針，以習思想綱領「武裝師生員工頭腦」，他指曾一度引起復旦大學舊生反彈。

浸大新聞系高級講師呂秉權認為，去年本港爆發反修例風波，中央認為本港教育出現問題，必然要整頓大學。（資料圖片）

清華大學網頁昨急刪申作軍「系黨委」資料

《香港01》接獲消息，清華大學工業工程系主任申作軍獲推薦為港大副校長（研究）一職，若校委會在下周二（27日）例會上通過任命，料會於明年1月上任。根據清華大學網頁顯示，申為「系黨委」黨委委員，不過消息曝光後，校方即從黨委名單中刪除申作軍名字。

呂秉權指，校網刪除申作軍的黨委資料後，外界不能確定申的黨委職能，不排除中央想淡化申的黨委角色，以「純學者」身份「方便行事」。

據了解，港大校方曾接觸申作軍本人，對方聲稱並非共產黨員，亦「不清楚」為何清華網頁顯示自己為「系黨委」委員。他目前在加州大學柏克萊分校任教，每年有數星期到清華大學做客座教授。

浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明指，本港一直避免政治勢力介入大學事務，質疑是次港大是否要開先例。（資料圖片）

學術自由學者聯盟促港大須交代申作軍身份

學術自由學者聯盟發起人、浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明指，本港一直避免政治勢力介入大學事務，大專界亦會避免直接由共產黨員掌權，最多是傳聞某些大學要員為共產黨員或黨委，質疑是次港大是否要開先例，「因為考慮到政治敏感，怕政治干預學術，會避免政治勢力介入，現在是否共產黨有例外？會否只用黨的觀念來看港大發展、效忠黨高於一切？」

杜耀明認為，若消息屬實，須先弄清申作軍的身份，並清晰交代入港大之後會否成立黨組或黨委組織。

劉銳紹稱暫時未收到大學需設立「黨委」部門消息。（資料圖片）

劉銳紹：港大校委會幾乎係自己人

被問到大學未來會否有機會設立「黨委」部門，劉銳紹指，暫時未收到相關消息，他與呂秉權均認為「黨委」僅屬形式，中央未必一定要在港設立，只要大學發展能夠跟緊黨領導，如「校委會幾乎係自己人」，是否有黨委或公開黨委分別不大。劉最擔心中央將「內地一套」完全應用於本港大學，箝制院校自主及學術自由，若然設立黨委更是「累死」大學。

呂則指，本港去年爆發反修例風波，令中央認為本港教育出現問題，大學作為思想陣地，對社會有好大影響，必然要整頓大學，「點都要算呢筆帳」，在《港區國安法》實施下，預視未來大學學術自由受損情況只會更惡化。