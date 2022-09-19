港鐵最快明年中於馬場及大埔墟站月台安裝閘門　多站調整停車位置

目前港鐵本地重鐵網絡只剩東鐵沿線車站仍未安裝月台幕門或閘門，港鐵早於約10年前曾指「正裝備安裝」，但多年來始終未見蹤影。隨着東鐵線過海段今年5月中通車，港鐵終於有安裝閘門的新進展。

港鐵今日（19日）表示，會於2023年第一季起，調整11個車站，共25個月台的停車位置，選擇月台較為筆直部份，大部份向南移一或兩卡車距離，以配合月台布局，在方便乘客上落前往不同車廂之餘，亦減少月台空隙，作為安裝月台閘門的關鍵前期工作。港鐵指，預計2023年年中率先開始在馬場站及大埔墟站安裝閘門。為標示停車位置，港鐵今月起將陸續更新東線月台的排隊標示，原則為「先藍後灰」，即現時跟照灰色標示候車；更改停車位置後，則在灰色位置候車，其中沙田站會於周四（22日）貼上新標示。



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港鐵之前表示，已在東鐵線車站完成月台加固工程，正調校列車的合適停車位置等前期工作，預計2023年中，會先在大埔墟站及馬場站安裝閘門，之後再檢討及改善安裝過程，再分階段於各站安裝。

港鐵總經理(項目策劃發展(車務)丁嘉俊今日在記者會表示，安裝月台閘門涉及五個步驟，首三個即加固月台、更新信號系統，以及更換列車已完成，現時踏入第四步，調校列車停車位置及其他測試工作。

列車停泊在月台較筆直位置

丁續指，會於2023年首季實施新停車位置，涉及羅湖或落馬洲站至旺角東站之間的11個車站，共25個月台。列車往後會停泊於月台較筆直的位置，大部份會向南移一或兩卡車的距離，以改善月台空隙的情況。

為了標示新的停車位置，港鐵將於未來數月，在月台上貼上新標示，其中沙田站會最早於周四貼上。丁嘉俊表示，標示的原則為「先藍後灰」，即由現時至更改停車位置前，乘客應跟隨藍色標示候車；在停泊於新位置後，則在灰色標示候車。

更改停車位置後，頭等車廂停下的位置亦有變，港鐵亦會重置現時的頭等核准器，並加裝多一部，以方便乘客。

在完成調整停車位置後，港鐵預計於2023年中，先在馬場站及大埔墟站安裝閘門。丁嘉俊指，該兩站的月台較為筆直，本身可沿用現時停車位置；其餘11個站都較彎而須調整，希望先汲取該兩站的加裝經驗，再為其他車站安裝閘門。

不過，丁嘉俊並無透露全線安裝閘門的時間表。被問到哪些站會較困難時，只重申馬場及大埔墟站最容易。

另外，東鐵過海段通車至今約四個月，港鐵過境鐵路總管張志強表示，7月每日平均客量按年增加約2.5%，升至約53萬人次。他又指，港鐵整體網絡乘客量分布更為平均，早上繁忙時段荃灣線客量下降17%；觀塘線則減少約10%。

曾指安裝全部閘門耗時3年

翻查資料，港鐵於2013年介紹東鐵線加裝月台閘門計劃時曾指，要安裝月台閘門需要更改月台結構、更新列車及更新信號系統，而東鐵沿線有35個月台，工程涉及安裝約1600道閘門。當時預計，要維持東鐵車站運作及列車服務，同時進行閘門加裝工程，因只可於晚間施工，施工期預計需約3年。