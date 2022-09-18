施政報告｜田北辰倡港鐵票價以通脹一半為上限　盈利超標不可加價

特首李家超下發表《施政報告》，實政圓桌立法會議員田北辰將於周二（20日）與李家超會面，提交63項建議。田北辰建議港鐵票價機制須以通脹率一半為上限，以及與盈利掛鈎，若盈利超過某指定數值，則不可加價。



田北辰提出七大重點建議，包括在欣澳填海計劃中，將涉及近80公頃土地興建一個「多用途道路活動場地」，符合本港多方面的需要。他指，「活動場地」除了用作賽車場性質，為本港創造新旅遊景點、帶來場內場外的經濟效益，亦有利本港體育及科研發展，例如本港公路單車和長跑運動員可以「活動場地」作訓練用途，科研團隊則可把場地用作電動車或工程相關等研究的測試場所。

港鐵票價調整機制檢討將於2023年完成，田北辰建議，港鐵票價機制須以通脹率一半為上限，以及與盈利掛鈎，若盈利超過某指定數值，則不可加價。他又指，政府應研究本港其他非鐵路公共交通票價採用類似機制，免去行會審批，每年加價以通脹一半為上限，避免長時間不加價再一次過補回累積升幅，引發市民不滿。

實政圓桌認為，政府應以港鐵股息補貼營運商及其他受港鐵發展而被邊緣化的交通工具，如天星小輪或電車，以保留本港交通獨特性。

促研究引入內地護士

田北辰指，本港註冊護士人手不足問題存在已久，近日有院舍負責人建議，政府可考慮引入認可的內地護士到港執業，專責到社福界或院舍等工作，實政圓桌促請政府就相關建議作研究，並與香港護士管理局商討，藉以紓緩本港護士短缺問題。