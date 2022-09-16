港鐵市區線紫色新車下月起載客？　港鐵：預計首列今年内投入服務

港鐵2015年購入93列八卡中國青島四方製列車（俗稱Q-Train），以逐漸取代現時市區線所使用的英製港鐵現代化列車（俗稱M-Train），目前正在測試階段。鐵路專頁指本周日（11日）已有首列M-Train退役，料會陸續出現「退役潮」，至於新購的Q-Train料需一至兩個月時間才可載客，即最快下月投入服務。



港鐵表示，新列車由今年8月起在觀塘線進行測試，當完成並獲得相關政府部門審批後，第一架新列車預計於今年内投入服務。至於M-Train安排，港鐵稱有作出周詳的退役安排，例如按車齡及投入服務時間分批退役，確保維持可靠的列車服務。



鐵路專頁「Riders」周日發文，稱當日凌晨有一列M-Train駛往小蠔灣車廠，成為首列非因意外退役的列車，據知會暫時停泊車廠作零件車使用，稍後會開始拆卸。帖文亦引述消息，稱機電工程署要求港鐵於本年底前最少須安排6列M-Train退役，並指目前市區線正「鬧車荒」，加上Q-Train料需一至兩個月時間、即最快10月才可載客服務，擔心「車荒」問題會加劇。

港鐵未回是否下月有新車 新列車正進行測試

港鐵回覆《香港01》查詢時，未有回應Q-Train是否最快下月可投入服務，僅稱首架新列車早前已在車廠及主行車綫進行一系列嚴謹測試，測試項目涵蓋列車各設備功能和停車準確度等。港鐵指，由今年8月起，新列車在觀塘線進行測試，確保日後運作穩定及暢順，當測試完成並獲得相關政府部門審批後，第一架新列車預計於今年内投入服務。

否認機電署要求年底前要6舊車退役

港鐵又否認收到機電工程署有關年底前須退役6列M-Train的要求，亦不清楚有關帖文的消息來源。港鐵重申，已購入93列新列車以取代現時的M-Train，並稱M-Train車卡數量龐大，已就該些列車作出周詳退役安排，確保列車服務可以滿足乘客量需求。根據計劃，第一代列車會因應其車齡及新列車投入服務的時間分批退役，以維持可靠的列車服務。

列車退役後會循環再用可用組件

至於M-Train退役後的安排，港鐵指已透過公開招標委託合資格承辦商處理退役列車，包括按照環保署相關法例及指引，拆除列車可循環再用的組件，例如座椅及電池等，可在其他列車進行維修時使用。港鐵亦會探討其他不同方案，令退役列車得以善用。

港鐵市區線英製現代化列車（M-Train）車款。（資料圖片）

港鐵早前在業績公告中透露，該批新中國製的Q-Train將配備舊信號系統「SACEM系統」。該列車今年7月在九龍灣車廠測試期間曾發生意外，當時正模擬緊急情況下駕駛列車，疑因在行車途中變速時引致駕駛室與車廂之間的通道門關上，令一名車站管理主任尾指不慎被夾門縫受傷。