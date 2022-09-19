廉政專員外訪新加坡　會見貪污調查局長、APEC秘書長說好香港故事

廉政專員胡英明今日（19日）展開上任後首次外訪行程，率領廉署代表團到訪新加坡，與新加坡貪污調查局、亞太經濟合作組織、新加坡警察部隊等多個區內反貪夥伴會面，建立疫情後反貪交流，深化國際合作以打擊貪污罪行，並向國際說好香港故事。



廉政專員胡英明與新加坡貪污調查局局長鄧兆庭會面。（廉政公署圖片）

胡英明今早到訪新加坡貪污調查局，與局長鄧兆庭舉行雙邊會面。胡英明向對方詳述香港最新發展和法治情況，以及廉署肅貪倡廉工作的成效。二人亦就深化未來合作共同打擊貪污交流意見。

向國際闡述香港良好法治和穩定社會環境

胡英明表示，過去兩年，新冠疫情席捲全球，廉署與其他反貪機構間的面對面交流無可避免受到影響，希望透過今次訪問行程，與和廉署合作多時的區內反貪夥伴作實體會面和交流，在建立更密切的反貪合作之餘，亦趁這個機會向國際闡述香港的良好法治和穩定社會環境。

廉政專員胡英明(左四)率領廉署代表團到訪新加坡貪污調查局，向國際說好香港故事。（廉政公署圖片）

出席新加坡貪污調查局70周年晚宴活動

胡英明於明日與亞太經濟合作組織秘書長舉行雙邊會面，交流最新的國際反貪項目和策略，之後分別與新加坡警察部隊總監雲維德，及新加坡副檢察長和相關高層人員見面；周三將分別與汶萊反貪局和印尼滅貪署官員舉行雙邊會議，交流反貪工作經驗和心得，加強區域聯繫和日後在反貪執法、預防和教育上的合作；晚上出席新加坡貪污調查局70周年晚宴活動。

陪同胡英明到訪新加坡的廉署人員包括執行處處長(私營機構)蔡樹強、國際合作及機構事務處處長關儀蘭、執行處首席調查主任黃偉傑及高級國際合作主任李雁茵。代表團將於周四結束訪問行程返港，成員隨即會按照衞生署最新的檢疫措施，進行強制檢疫安排。