綠楊新邨、竹園南邨等三區污水呈陽性　政府派20.5萬套快測包

疫情持續，政府今日（19日）表示，有三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，分別為葵青區葵涌中心、荃灣區瀧珀、荃豐中心、綠楊新邨、黃大仙區彩虹花園、牛池灣村、天馬苑、竹園南邨等。政府會向當地居民、工作清潔員工和物業管理員工派發合共約20.5萬個快速抗原測試包。



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政府表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約二十萬五千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

葵青區 — 浩景臺、祖堯邨、悅麗苑、賢麗苑、下葵涌村、月海灣、芊紅居及葵涌中心



荃灣區 — 圓墩村、怡龍別墅、排棉角村、瀧珀、青龍頭新村、帝華軒、海雲軒、豪景花園依麗小築、龍騰閣、富華中心、荃豐中心、華都中心、怡景園、綠楊新邨、寶雲匯、朗逸峯及光板田村



黃大仙區 — 彩虹花園、文德樓、牛池灣村、金池徑14-16號（雙號）、金池徑21-23號（單號）、金池徑22-24號（雙號）、金池徑29-31號（單號）、龍池徑、天宏苑、天馬苑、翠竹花園、竹園聯合村及竹園南邨



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。