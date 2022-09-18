強制檢測｜64幢上榜　涉半島豪庭、港灣豪庭各一幢　兩屋苑全部中

本港疫情持續，醫務衞生局今晚（18日）發出最新一份強制檢測公告，有64幢大廈上榜。當中51幢涉有較多確診者居住，觀塘區共8幢上榜，為18區之中最多；其次為元朗（天水圍）區有6幢，之後是沙田區及荃灣區，各有5幢上榜。



上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，包括茶果嶺麗港城35座、將軍澳怡心園5座、日出康城領峯7座 (左翼及右翼)及晉海5B座、大角咀港灣豪庭8座、紅磡半島豪庭3座及海濱南岸1座、土瓜灣傲雲峰7座、北角城市花園13座、西灣河嘉亨灣1座、東涌映灣園悅濤軒9座、嘉湖山莊賞湖居2座等。



另外，有13幢大廈因污水樣本呈陽性上榜，當中佔6幢位於黃大仙區的牛池灣，涉新麗花園A至C座全部三幢等；沙田區亦佔3幢，為愉景花園A至C座全部三幢；其餘大廈位於柴灣、長沙灣及秀茂坪。



▼9月18日強制檢測公告▼



+ 3

觀塘區佔8幢 涉麗港城35座

51幢涉有確診居住的強檢大廈中，觀塘區佔8幢，為18區之冠，大部份為公屋或居屋，包括牛頭角上邨常盛樓及下邨貴輝樓、秀茂坪曉麗苑曉晴閣、藍田興田邨彩田樓、觀塘翠屏南邨翠榮樓等，今日區內唯一上榜幢私人大廈為麗港城35座。

元朗（天水圍）區有6幢上榜，包括天頌苑頌浩閣及頌恩閣、天祐苑祐寧閣、天耀一邨耀民樓；私人大廈則有栢慧豪園3座、嘉湖山莊賞湖居2座。

▼9月18日部份強制大廈▼



+ 3

荃灣區5幢上榜涉麗城花園等

沙田區方面，則包括大圍美田邨美景樓；沙田水泉澳邨喜泉樓、廣源邨廣楊樓；馬鞍山錦泰苑錦瑩閣。私人大廈則有馬鞍山中心1座。

荃灣區方面則以私人大廈為主，包括麗城花園2期8座及3期6座、以及深井的碧堤半島7座。公屋或資助房屋則有祈德尊新邨B座及石圍角邨石桃樓。

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西灣河嘉亨灣、紅半島豪庭及海濱南岸上榜

至於其他地區的豪宅及中產屋苑，則包括將軍澳怡心園5座、日出康城領峯7座 (左翼及右翼)、日出康城晉海5B座、大角咀港灣豪庭8座、紅磡半島豪庭3座及海濱南岸1座、土瓜灣傲雲峰7座、北角城市花園13座、西灣河嘉亨灣1座、東涌映灣園悅濤軒9座等。

13大廈污水檢測呈陽性 牛池灣佔約一半

另外，13幢大廈因污水樣本呈陽性上榜，當中牛池灣佔最多，包括曉暉花園5座、新麗花園A至C座、彩雲一邨玉麟樓及白鳳樓；沙田亦佔3幢，為愉景花園A至C座；長沙灣佔兩幢，為蘇屋邨壽菊樓及綠柳樓。其餘大廈為柴灣翠灣邨翠寧樓、秀茂坪邨秀逸樓。

▼流動檢測站名單▼



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此外，政府周一（19日）將於黃大仙竹園北邨、深井碧堤半島及青衣長宏邨重開流動採樣站。葵涌安蔭邨的流動採樣站，亦延長服務日期至本周二（20日）。

9月18日強制檢測大廈：

天水圍天祐苑祐寧閣

天水圍天頌苑頌浩閣

天水圍天頌苑頌恩閣

天水圍栢慧豪園 3 座

天水圍天耀一邨耀民樓

天水圍嘉湖山莊賞湖居 2 座

屯門兆軒苑順生閣

上水太平邨平熙樓

粉嶺華明邨添明樓

大埔曉運路 2 號德雅苑

葵涌安蔭邨豐蔭樓

葵涌葵涌邨合葵樓

青衣長宏邨宏心樓

荃灣麗城花園 3 期 6 座

荃灣麗城花園 2 期 8 座

荃灣石圍角邨石桃樓

荃灣祈德尊新邨 B 座

深井碧堤半島 7 座

大圍美田邨美景樓

沙田水泉澳邨喜泉樓

沙田廣源邨廣楊樓

馬鞍山錦泰苑錦瑩閣

馬鞍山馬鞍山中心 1 座

將軍澳怡心園 5 座

將軍澳怡明邨怡茵樓

將軍澳日出康城領峯 7 座 (左翼及右翼)

將軍澳日出康城晉海 5B 座

大角咀港灣豪庭 8 座

紅磡半島豪庭 3 座

紅磡海濱南岸 1 座

土瓜灣傲雲峰 7 座

黃大仙竹園北邨桐園樓

黃大仙黃大仙上邨詠善樓

深水埗海達邨海昌樓

石硤尾白田邨清田樓

九龍城啟晴邨樂晴樓

九龍城德朗邨德瑞樓

牛頭角牛頭角上邨常盛樓

牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

藍田興田邨彩田樓

秀茂坪曉麗苑曉晴閣

觀塘翠屏南邨翠榮樓

茶果嶺麗港城 35 座

油塘高翔苑高飛閣

油塘高俊苑俊滿閣

北角富雅花園金楓閣

北角城市花園 13 座

西灣河嘉亨灣 1 座

柴灣佳翠苑顯翠閣

東涌映灣園悅濤軒 9 座

東涌滿東邨滿順樓



污水陽性強檢大廈：

沙田愉景花園 A 座

沙田愉景花園 B 座

沙田愉景花園 C 座

柴灣翠灣邨翠寧樓

長沙灣蘇屋邨壽菊樓

長沙灣蘇屋邨綠柳樓

秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓

牛池灣曉暉花園 5 座

牛池灣新麗花園 A 座

牛池灣新麗花園 B 座

牛池灣新麗花園 C 座

牛池灣彩雲一邨玉麟樓

牛池灣彩雲一邨白鳳樓

