洗米華案｜周焯華被控289罪開庭　否認參與賭底面　妻陳慧玲到場

澳門太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華去年11月在澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，令政府少收82.6億元博彩稅。



澳門傳媒報道，案件今日（19日）再度開庭，周焯華的妻子陳慧玲亦有到場輪候旁聽。 澳廣視報道，周焯華在庭上否認經營賭底面公司和洗黑錢，又多次強調沒有參與賭底面，而電投等業務均在菲律賓境內開展，並獲當地政府容許。



周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

月初因11名被告缺席而未能開審 今續缺席

案件原定9月2日開審，惟有11名被告缺席，其中第8名被告王柏齡聲稱患病住院，但由於未能提供證明，故不獲法庭接納，最後改期至今日。訴訟書中指出，周焯華涉嫌觸犯共289項罪名，包括1項創立及領導犯罪集團罪、229項在許可地方內不法經營賭博罪、57項相當巨額詐騙罪、1項不法經營賭博罪及1項加重清洗黑錢罪。

根據澳門媒體報道，案件今日下午2時45分在初級法院開審，但早上8時已有人輪候旁聽。周焯華的囚車在下午2時15分到達法院，期間有警車開路，法庭設有直播。

周焯華稱知悉有賭底面公司 但不知運作程序

澳廣視報道，今次庭審繼續有 11名被告缺席。控方在庭上展示於周焯華手機程式截取的多個錄音和文字訊息，強調相關內容顯示被告在賭底面公司中負責分配利潤；周焯華回應稱，知悉賭底面公司的存在，但對相關運作程序並不知情，並指案中的賭底面公司伺服器 8年間有約4萬多條訊息，其中僅數十條被指與他有關聯，若是負責分配工作明顯是不合邏輯，而且相關訊息是與他人研判客人的信貸監控問題，並非涉及賭底面。

周焯華稱，電投業務早在 2015年已轉移至菲律賓經營，及後已轉手，他對有公關在澳門推廣並招攬客人一事並不知情，又指太陽城集團沒有任何人在內地宣傳賭博。至於清洗黑錢部分，控方出示文件指周焯華利用賭客在內地的資產，用於歸還賭底面債務，周焯華回應稱是認為相關業務有投資價值，強調是融資且程序合法。

令政府少收82.6億元博彩稅

周焯華被指與嫌犯以犯罪集團形式，在229個賭廳經營「賭底面」生意。控方表示，在2013年3月至2021年3月期間，以周焯華為首的不法集團，在6間博企娛樂場經營「賭底面」的賭資達8,237.74億港元，至少賺取215.21億港元的不正當利益，導致特區政府損失82.6億港元博彩稅。