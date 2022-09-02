洗米華案｜半數被告缺席延至9.19續審　周柏豪：父親狀況不俗

澳門太陽城集團創辦人周焯華去年11月在澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，當中涉及非法投注的金額超過8,000億港元，案件原定今日（2日）下午在當地初級法院開審。澳門傳媒報道，涉案21名被告中，有11人缺席聆訊，法院宣布將案件押後至9月19日續審。



周焯華兒子周柏豪庭後透露，曾到監獄探望父親，對方狀況不俗，又指對案件「順其自然」，「唔方便講太多」，而至今亦未接獲太陽城集團職員求助。



綽號「洗米華」的周焯華涉洗黑錢案下午2時45分在澳門初級法院開審，法官盧映霞先讀出21名被告的身份資料，其中11人缺席聆訊，當中第八被告王柏齡聲稱患病住院，惟未能提供證明及可出庭時間，盧官不接納其缺席理由，視為無理缺席並處以罰款。

澳門傳媒報道，下午1時許，多輛囚車陸續駛抵法院，多名被告的親友早一早到底法院輪候旁聽，惟受制於防疫規定，處理今次審訊的一號審判庭僅限16人內進，須另設法庭直播審訊情況。

地方不足 每位被告限一名律師代表上庭

另外，每位被告亦只可由一名律師代表，或無足夠空間讓每位律師均帶同助手出庭。盧官指，希望律師理解法庭的制肘，不應因此帶有負面情緒及表現出不合作態度，又指案件涉及大量文件，律師亦在上庭前判斷能否獨自承擔如此沉重的工作量，否則應拒絕受理案件，以免損害被告利益。

周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

法官拒撤旁聽席以騰出空間：會惹來閉門審訊之嫌

報道指，庭上多名律師對法庭的決定大感不滿，促請當局取消旁聽席，以騰出更多空間，或將審訊地點改到中級法院。惟盧官稱，若取消旁聽席，會惹來不公平和閉門審訊之嫌，又警告會將部份律師不合作態度「看在眼裡，記在心裡」，日後或會影響法庭的判決。

洗米華案涉200項罪名 金額逾8000億

周焯華去年11月26日被內地浙江溫州檢察院以涉嫌開設賭場罪拘捕，澳門司警隨後採取拘捕行動，周焯華等人經超過14小時偵訊後，澳門刑庭法官接納檢方建議，對周焯華採取羈押強制措施，送往路環監獄。控罪指周焯華涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等超過200項罪名，當中涉及非法投注的金額超過8,000億港元。