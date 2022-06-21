洗米華案｜周焯華被控指揮犯罪集團 涉8000億非法投注 9月開審
撰文：孔繁栩
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澳門太陽城集團創辦人周焯華去年11月在澳門被捕，澳門當局今日（21日）公布，周焯華及其餘20名被告的案件已定於9月2日開審，控罪指周棹華涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等，當中涉及非法投注的金額超過8,000億港元。
洗米華風暴・專頁｜涉內地跨境賭博 周焯華被捕牽起澳門賭業變奏
內地浙江溫州檢察院去年11月26日以涉嫌開設賭場罪，批准逮捕綽號「洗米華」的周焯華，澳門司警隨後採取拘捕行動，周焯華等人經超過14小時偵訊後，澳門刑庭法官接納檢方建議，對周焯華採取羈押強制措施，送往路環監獄。
據葡文澳門電台報道，周焯華及其餘20名被告的案件已定於 9月2日開審。周焯華被控創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博，包括在線上經營澳門賭場遊戲室等罪名，當中涉及非法投注的金額超過8,000億港元。
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