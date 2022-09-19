迪士尼｜推門票$759入園兩次　可選萬聖節聖誕節　票價高去年8.6%

萬聖節尚有個多月，香港迪士尼樂園今日（19日）公布，由即日起推出香港居民「雙重暢玩」優惠，一張門票可入園兩次，成人及小童分別索價759元及569元，即平均入園一次只收379.5元及284.5元，但相比去年相同優惠，仍然略增8.6%至9.4%，可於今年9月16日至明年1月16日期間任選2天進入樂園，即可萬聖節及聖誕節前往遊玩。



今年迪士尼延續萬聖節傳統活動「米奇Halloween玩轉大街派對」，亦推出萬聖節大餐，並為「惡人舞動迪士尼」加入手語新表演元素。



平均入園遊玩一次只需379.5元

由即日起至明年1月16日，香港居民獲「雙重暢玩」優惠，一張門票即可任選兩日入園，包括萬聖節或聖誕節兩大盛事。成人門票索價759元、小童則收569元。即平均入園遊玩一次，成人只需379.5元，小童為284.5元，以成人門票正價639元計，即便宜259.5元。

該優惠並包括商品及美食優惠，包括在任何商店消費滿300元，可換領價值59元的指定禮品；在指定小食亭購買一個爆谷桶可獲20元折扣等。

迪士尼亦推出尊享卡，售549元，則可享有8項指定遊樂設施快速通行，包括「惡人舞動迪士尼」優先入場、以及進入「迪士尼星夢光影之旅」夜間城堡匯演的觀賞區域。

去年相同優惠成人門票售699元

翻查資料，樂園去年亦曾推出「雙重暢玩優惠」，成人門票索價699元、小童門票為520元，同樣由去年9月底推出，由當日起至今年1月19日，遊客可任選兩日入園。惟相比去年票價，今年成人門票略增8.6%，小童亦增9.4%。

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LinaBell首次以萬聖節主題服飾亮相花車出巡

今年迪士尼延續萬聖節傳統活動「米奇Halloween玩轉大街派對」，再次登陸美國小鎮大街、小鎮影院：我與DUFFY遊歷之旅及幻想世界Halloween詭趣花園。全新登場的LinaBell首次以萬聖節主題服飾亮相，與Vampirina及小公主蘇菲，跟著巨型南瓜造型花車出巡。

阿Jack萬聖節大餐索價788元

萬聖節大餐方面，遊客可品嘗全新「阿Jack怪誕大餐」，在探險世界河景餐廳，享用四道菜「瘋」味晚餐，更可與阿Jack、莎莉和Oogie Boogie獨家會面。

大餐價格為成人788元、兒童478元，時段為下午5時至晚上6時半，或晚上7時至8時半。提早網上預訂晚餐的遊客，可在原野劇場的「惡人舞動迪士尼」獲安排優先入場；亦可額外付100元加購迪士尼處處拍相片。

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「惡人舞動迪士尼」首次加入手語元素

表演節目方面，迪士尼亦在「惡人舞動迪士尼」注入新元素。睡公主奸角黑魔新登場，並召集6位黑飛仙精靈，在探險世界原野劇場登場，演繹多首注入不同音樂元素的歌曲。

6名惡人包括《小魚仙》海女巫烏蘇拉、《公主與青蛙》巫師霍博士、《美女與野獸》壞蛋加斯頓、《魔髮奇緣》嘉芙夫人等。迪士尼更首次加入手語和肢體動作元素，融入至表演節目，以迎合不同遊客的需要。