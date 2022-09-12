「魔雪奇緣世界」園區明年登迪士尼慶百周年　Marvel英雄總動員

華特迪士尼公司將於2023年邁向100 周年，香港迪士尼樂園今（12日）宣布，明年將有一連串精彩嶄新項目，為賓客締造快樂難忘時刻，其中「魔雪奇緣世界」，將於明年下半年登場，是全球獨有的《魔雪奇緣》主題園區，賓客可遊歷阿德爾王國，與愛莎女王近距離接觸；另貫穿全年，由新年橫跨至聖誕節，將有多項主題慶祝活動，包括全新Duffy與好友主題娛樂體驗及「Pixar 水花大街派對！」，亦可與一眾超級英雄會面等。



2023年香港迪士尼各項活動迎接百周年。（香港迪士尼提供）

創立於1923 年的華特迪士尼公司，明年將邁向100周年新里程， 香港迪士尼將舉行連場精彩慶祝活動，焦點之一是香港獨有、全球首個以《魔雪奇緣》為主題園區的「魔雪奇緣世界」，將於明年下半年登場。

「魔雪奇緣世界」落戶香港迪士尼 全球獨有

賓客可置身於 《魔雪奇緣》的場景中，遊歷阿德爾王國；亦可登上全球首個以《魔雪奇緣》為主題的過山車 「雪嶺滑雪橇」，在雪人小白和和馴鹿斯特的推動下，穿越阿德爾王國的森林峽灣欣賞自然美景，或在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，一睹愛莎女王的冰雪皇宮。

全新的華特迪士尼與米奇老鼠銅像明年下半年將於樂園亮相。（香港迪士尼提供）

除此之外，多位迪士尼主角亦粉墨登場迎賓。2023年農曆年是兔年依始，Duffy與好友將穿上全新賀年服飾，與遊人歡渡佳節，全新娛樂體驗亦將於春日在廣場匯示人， Marvel 粉絲亦可於5月加入英雄行列，與一眾超級英雄齊齊出動。

踏入兔年，本身是兔子的StellaLou將與迪士尼好友，一起喜迎兔年。(香港迪士尼提供)

6月至8月暑假，炎炎夏日，迪士尼的Pixar（彼思）好友會與賓客大玩水花，包括「Pixar 水花大街派對！」和夏日限定版戶外音樂派對 「迪士尼尋夢奇緣」。

萬聖節和聖誕節各有不同主題

9月至10月嘩鬼傾巢而出的萬聖節盛會。米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、 高飛、布魯托、鋼牙奇奇和大鼻帝帝亦會以全新 「奇妙一百年」主題服飾亮相， 華特迪士尼創作的幸運兔奧斯華亦會首次現身香港迪士尼樂園。11月至12月一眾迪士尼朋友，將投入漫天飄雪的節慶體驗。

▼香港迪士尼2023年連串活動慶百周年▼



香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，香港迪士尼過去 17 年來不斷進步，踏入 2023 年，度假區將炮製前所未有的無盡驚喜與奇妙體驗，讓歡樂百倍提升。他又表示，米奇與好友誠邀大家一同迎接「奇妙一百年」各項活動，以及華特迪士尼與米奇老鼠銅像亦將在園區亮相。

2023迪士尼慶祝活動

1至10月 「奇妙一百年」慶祝活動：

米奇與好友換上百周年主題服飾，並推出主題商品

1至 2月 與 StellaLou 一起喜迎兔：

兔年來臨，Duffy and Friends將會聯同StellaLou一起登場，而剛加入香港

迪士尼的LinaBell亦以賀年服飾示人

3至6月 Duffy and Friends主題的食、買、玩體驗春日登場：

Duffy and Friends主題的全新娛樂體驗將於春日在廣場匯登場，以及美國

小鎮大街一系列Duffyand Friends主題的食、買、玩體驗

5至6月 加入「新一代英雄」行列 與復仇者聯盟出動：

復仇者聯盟將於明日世界的舞台以強勢陣容現身，並推出多款Marvel主

題商品

6至8月 迎接水花四濺的反斗夏日：

「Pixar 水花大街派對！」再度登場，以及推出夏日限定版戶外音樂派對

「迪士尼尋夢奇緣」

9至10月 反轉迪士尼 齊齊作惡：

一眾迪士尼惡人傾巢而出，反轉迪士尼。並推出歌舞匯演《惡人舞動迪士

尼》

10至12月 投入溫馨歡騰的「A Disney Christmas」：

與一眾迪士尼朋友在漫天飄雪下，投入傳統的節慶體驗

2023年下半年 全球首個魔雪奇緣世界登場：

魔雪奇緣世界帶領賓客置身於《魔雪奇緣》的阿德爾王國，親身

遊歷各個電影中的重要場景



▼6月14日迪士尼星夢光影之旅進行傳媒搶先場▼

