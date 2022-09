「魔雪奇緣世界」園區明年登迪士尼慶百周年　Marvel英雄總動員

華特迪士尼公司將於2023年邁向100 周年,香港迪士尼樂園今(12日)宣布,明年將有一連串精彩嶄新項目,為賓客締造快樂難忘時刻,其中「魔雪奇緣世界」,將於明年下半年登場,是全球獨有的《魔雪奇緣》主題園區,賓客可遊歷阿德爾王國,與愛莎女王近距離接觸;另貫穿全年,由新年橫跨至聖誕節,將有多項主題慶祝活動,包括全新Duffy與好友主題娛樂體驗及「Pixar 水花大街派對!」,亦可與一眾超級英雄會面等。



2023年香港迪士尼各項活動迎接百周年。(香港迪士尼提供)

創立於1923 年的華特迪士尼公司,明年將邁向100周年新里程, 香港迪士尼將舉行連場精彩慶祝活動,焦點之一是香港獨有、全球首個以《魔雪奇緣》為主題園區的「魔雪奇緣世界」,將於明年下半年登場。

「魔雪奇緣世界」落戶香港迪士尼 全球獨有

賓客可置身於 《魔雪奇緣》的場景中,遊歷阿德爾王國;亦可登上全球首個以《魔雪奇緣》為主題的過山車 「雪嶺滑雪橇」,在雪人小白和和馴鹿斯特的推動下,穿越阿德爾王國的森林峽灣欣賞自然美景,或在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船,一睹愛莎女王的冰雪皇宮。

全新的華特迪士尼與米奇老鼠銅像明年下半年將於樂園亮相。(香港迪士尼提供)

除此之外,多位迪士尼主角亦粉墨登場迎賓。2023年農曆年是兔年依始,Duffy與好友將穿上全新賀年服飾,與遊人歡渡佳節,全新娛樂體驗亦將於春日在廣場匯示人, Marvel 粉絲亦可於5月加入英雄行列,與一眾超級英雄齊齊出動。

踏入兔年,本身是兔子的StellaLou將與迪士尼好友,一起喜迎兔年。(香港迪士尼提供)

6月至8月暑假,炎炎夏日,迪士尼的Pixar(彼思)好友會與賓客大玩水花,包括「Pixar 水花大街派對!」和夏日限定版戶外音樂派對 「迪士尼尋夢奇緣」。

萬聖節和聖誕節各有不同主題

9月至10月嘩鬼傾巢而出的萬聖節盛會。米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、 高飛、布魯托、鋼牙奇奇和大鼻帝帝亦會以全新 「奇妙一百年」主題服飾亮相, 華特迪士尼創作的幸運兔奧斯華亦會首次現身香港迪士尼樂園。11月至12月一眾迪士尼朋友,將投入漫天飄雪的節慶體驗。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示,香港迪士尼過去 17 年來不斷進步,踏入 2023 年,度假區將炮製前所未有的無盡驚喜與奇妙體驗,讓歡樂百倍提升。他又表示,米奇與好友誠邀大家一同迎接「奇妙一百年」各項活動,以及華特迪士尼與米奇老鼠銅像亦將在園區亮相。

2023迪士尼慶祝活動

1至10月 「奇妙一百年」慶祝活動:

米奇與好友換上百周年主題服飾,並推出主題商品

1至 2月 與 StellaLou 一起喜迎兔:

兔年來臨,Duffy and Friends將會聯同StellaLou一起登場,而剛加入香港

迪士尼的LinaBell亦以賀年服飾示人

3至6月 Duffy and Friends主題的食、買、玩體驗春日登場:

Duffy and Friends主題的全新娛樂體驗將於春日在廣場匯登場,以及美國

小鎮大街一系列Duffyand Friends主題的食、買、玩體驗

5至6月 加入「新一代英雄」行列 與復仇者聯盟出動:

復仇者聯盟將於明日世界的舞台以強勢陣容現身,並推出多款Marvel主

題商品

6至8月 迎接水花四濺的反斗夏日:

「Pixar 水花大街派對!」再度登場,以及推出夏日限定版戶外音樂派對

「迪士尼尋夢奇緣」

9至10月 反轉迪士尼 齊齊作惡:

一眾迪士尼惡人傾巢而出,反轉迪士尼。並推出歌舞匯演《惡人舞動迪士

尼》

10至12月 投入溫馨歡騰的「A Disney Christmas」:

與一眾迪士尼朋友在漫天飄雪下,投入傳統的節慶體驗

2023年下半年 全球首個魔雪奇緣世界登場:

魔雪奇緣世界帶領賓客置身於《魔雪奇緣》的阿德爾王國,親身

遊歷各個電影中的重要場景



