袁國勇等四位港大專家指本港有條件「0+7」　近日死亡率低於0.1%

本港疫情持續，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇連同港大其他三位專家，以題為《新冠疫情勢將盡 香港復常心所往》撰文，指Omicron變種毒性雖然降低，「免疫逃逸能力」較強，但接種3劑疫苗依然有效。

團隊認為，疫情粗病死率亡近期已下降至0.097%，直言新冠病毒已成為風土病，本港應逐漸復常，強調「本港絕對有條件進一步實現0+7方案，甚至更進取方案」，認為面對新情況新問題，必須因時制宜，以新思路新舉措應對。



政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片 / 羅君豪攝）

文章由港大醫學院生物化學系教授金冬雁、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港大微生物學系名譽助理教授龍振邦及港大醫學院微生物學系臨床副教授陳福和共同撰寫，並由「灼見名家」刊登。

他們於文章提及自2020年初至今，新冠病毒株不斷變異，Omicron變種毒性降低，但傳播力增強，接種3劑針對原型病毒的疫苗，或被不同毒株自然感染後，受感染的機會大大降低，出現重症和死亡的機率更是微乎其微，即使新變種有免疫逃逸性，現有疫苗仍然有效，打加強針效果更佳。

出現高致病率新冠病毒新變種機會低

幾位專家認為，將來出現高致病率的新冠病毒新變種機會相當低，隨着全球大多數人通過疫苗接種或自然感染獲得對Omicron變種的免疫力，會對病毒進化構成競擇壓力，因此未來的12至24個月内，很大可能出現免疫逃逸的新變種，「即使流感病毒的抗原漂移，每年也能在本港造成數百甚至過千人死亡，新冠病毒的新變種亦不例外。」

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新冠病毒感染已在本港紥根成為風土病

撰文的四位專家亦指，6月起疫情粗病死率已經下降至0.097%、有效繁殖率較低，以及季節性愈來愈明顯，基本上與季節性流感接近，「市民大眾應該開始明白新冠病毒感染已經在本港紥根，並已成為風土病之事實。現時疫情已經緩和，應逐漸開始放寬復常。」

接種疫苗方面，團隊認為社會應尊重至今仍猶豫未有打針的市民，在復常計劃下，他們可以每天做抗原檢測，一旦感染，盡早求醫並服用口服抗病毒藥。政府亦要考慮盡快落實第4階段疫苗通行證，取消餐飲場所營業時間及每枱人數等限制，並允許完成接種3針者，在佩戴口罩下回復正常生活，「本港絕對有條件進一步實現以檢測代替隔離之0+7方案，甚至更進取方案，加速邁向復常。」

倡盡快供應兒童復必泰 引鍾南山建議指長者加強劑應打mRNA疫苗

文章內指出，總會有家長抱持懷疑及觀望態度，猶豫不讓幼兒接種。故要有實際行動，如盡快供應兒童復必泰，讓家長能多一個選擇。而按照中國工程院院士鍾南山建議，接種過滅活疫苗的長者及慢性病患者，加強劑選擇接種mRNA疫苗或重組蛋白疫苗，其效果更佳。

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「面對新情況新問題，必須以新思路新舉措應對」

公立醫院方面，當局可以採用適切有效的感染控制措施，例如不用限定病毒量跌至某一水平才出院，讓公立醫院能疏導患者，保持出入院人數平衡，病人出院流暢，減少滯留。

四位專家認為，本港社區基本已建立防重症屏障，現時應考慮變陣，盡早放寬復常，讓市民於冬季來臨前有足夠的混合免疫力，增強抗疫韌性，「面對新情況新問題，必須因時制宜，以新思路新舉措應對。」