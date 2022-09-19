增6260宗個案較前一日減14.5%　粉嶺神召會幼稚園爆疫全校停課

新冠肺炎疫情回穩，本港今（19日）新增6260宗個案，較周日減少約14.5%﹐當中本地個案為6,086宗。不過，學校呈報個案數字依然高企，共新增1881宗呈報個案，涉886間學校。北區粉嶺神召會幼稚園多名學生染疫，直至今早累計23學生及6教師陽性，分佈在不同10班別，由於學生染疫者接近5%，故需要全校停課。



另外，東涌匡智紹邦晨輝學校亦有4名學生確診，雖然染疫者分布在3個班別，但由於部分人是宿舍同房，疑為宿舍爆疫，故同房其餘12名宿友都需要檢疫。



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本港疫情似乎稍為回落，本港今新增6260宗個案，當中6,086宗為本地個案。不過，學校呈報個案數字依然高企，共新增1881宗呈報個案，涉886間學校，包括1618名學生及 263名教職員。

東涌匡智紹邦晨輝學校有四人確診，疑為宿舍爆疫。（學校網頁圖片）

20間學校因出現聚集性個案，個別班別需要停課，共涉及22班，當中包捨一間特殊學校。東涌匡智紹邦晨輝學校有四人確診，雖然分布在三個不同班別，分別為P3B、P6E、S1，但由於部分人是宿舍同房，故同房其餘12名宿友要檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，初步相信是一名宿生染疫後傳播給同房其他同學，故宿舍其他舍生較高危，會安排其餘12名宿友回家或去檢疫中心檢疫。另外，由於每班的人數不多，故即使非住在同一宿舍，亦會建議相關班別停課。

北區粉嶺神召會幼稚園多名學生染疫需要全校停課。（粉嶺神召會幼稚園網頁圖片）

另外，北區粉嶺神召會幼稚園多名學生染疫需要全校停課。學校在9月13日及15日已有兩班停課，涉及5名學生及兩名教職員，惟其後其他班別亦有出現個案，直至今早累計23名學生及6名教師檢測陽性，分佈在不同10班別。由於全校只有556名學生及50位教職員，確診學童佔全校接近5%，故衞生署建議該校全面停課。

歐家榮補充，該校有兩層，共9個班房，分上、下午班，初步了解沒有設午膳時間。現時的個案較多在共用課室的1C班及P1C班，分別有4及8人染疫。另外，3B班亦有4人染疫，其他則分散在不同班別。

由於小朋友難以戴好口罩，.加上學校個案多，擔心校內會有傳播，故為安全起見，建議暫時停課，而學童在停課期間亦建議要做快測。

院舍方面則收到4間院舍報告，包括3間老人院及1間宗殘疾院舍，共8名院友染疫，分別為觀塘保良局蕭明紀念護老院及沙田萬福老人院，分別有3名院友確診，而黃大仙志蓮淨苑護理安老院及元朗香港耀能協會天耀宿舍則有1名院友陽性。

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至於死亡個案方面，今新增10人死亡，包括7男3女，年齡介乎55至93歲，當中7人未打完三針。較年輕的55歲男死者，本身有小腦麻痺、糖尿病及高血壓，沒有自理能力，需要家人照顧。他9月初因精神不理想及發燒而到急症室求診，其快速檢測為陽性，入院後病毒量高，肺片亦較花。醫管局處方瑞德西韋，但情況無明顯好轉，延至昨日離世。

近日確診數字回落，現時有2647人確診病人在公立醫院或社區治療設施留醫。醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏表示，觀察到入院人數及病床使用量都有向下趨勢，會密切監視著疫情，以決定是否恢復非緊急服務。