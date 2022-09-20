有指皇家加勒比郵輪放棄重推公海遊　旅遊業議會憂失郵輪母港地位

早前有消息指由於政府批准的時間太長，皇家加勒比郵輪將放棄在香港重新推出公海遊計畫，旅遊業議會主席徐王美倫今早（20日）在電台節目指出，郵輪公司八月與政府會面，當局曾表示要視乎確診數字等決定可否放寬，但至今仍未有答覆，令郵輪公司「好難做」，其他國家如新加坡的預約更早已到2023年；她擔心郵輪公司的信心會減弱，令香港郵輪母港的地位會因而不保，如不盡快放寬，不知未來會否仍有郵輪到港。



徐王美倫表示，有向郵輪公司了解過情況，相信郵輪公司依然是對香港重推公海遊計劃有興趣，八月與局方會面後當局曾表示要視乎確診數字等，但至今仍未有答覆。她形容郵輪公司亦「好難做」，不但要考慮航程等，其他國家如新加坡的預約已經到2023年，郵輪公司曾與相關政府官員見面及解釋情況，但至今未有消息何時才可復航。

香港旅遊業議會主席徐王美倫擔心香港郵輪母港的地位會不保，因郵輪公司的信心會減弱，如放寬拖耐復原都耐，擔心如不盡快放寬，不知未來會否仍有郵輪到港。（資料圖片）

徐王美倫表示，大家都希望香港可盡快復常，郵輪公司亦希望不單是公海遊，希望可以長遠回復全球路線的運作。全球各地都尉恢復正常運作，郵輪公司希望可盡快恢復公海遊，再恢復正常生意。

徐王美倫擔心香港郵輪母港的地位會不保，因郵輪公司的信心會減弱，如不盡快放寬，不知未來會否仍有郵輪到港。要吸引國際航線郵輪來港，建議如費用等方面可爭取較吸引優惠，例如周邊配套等可以較多元化，令人感到有新鮮感，覺得是值得來。