皇家加勒比據報放棄重推公海遊　公司﹕冀政府可適當調整防疫政策

據《南華早報》報道，郵輪公司皇家加勒比遊輪因仍未獲得政府批准，因而放棄在香港重新推出公海遊計劃。

據悉皇家加勒比在申請重啟服務1個月後，仍未獲得政府明確回覆，所以傾向不會將海洋光譜號送回香港。海洋光譜號在今年初移至新加坡。

就有關報道，《香港01》向皇家加勒比查詢，該公司指出﹕「皇家加勒比一直致力服務香港，隨著遊輪業於各地恢復正常運作，重新部署船隻回港需要較長時間，藉此希望特區政府可儘快對公海遊防疫政策作出適當調整」。

海洋光譜號已調往星洲

在今年年初時，《香港01》曾報道，指出去年7月本港復辦「公海遊」，但在防疫政策之下郵輪業經營活動屢受挫折。去年10月，皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」有一名船員確診，有關航程取消，「公海遊」暫停21日；到了今年1月初，又因有9名與Omicron確診群組的密切接觸者登上「海洋光譜號」，在衞生防護中心要求下，郵輪須折返郵輪碼頭，1月9日、12日、14日和17日在港出發海上遊航程取消。

港通關無期，「公海遊」屢受打擊，在業務受防疫措施所限下，加上長期停泊有一定開支，《香港01》接獲消息，皇家加勒比國際遊輪計劃「撤出」香港，把旗下郵輪調配至新加坡，意味該公司去年10月在港開始的「公海遊」或暫停。

至今年1月27日，皇家加勒比國際郵輪公布，「海洋光譜號」將從香港調往新加坡，並於2022年4月11日開始在當地投入服務。