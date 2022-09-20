入境處改向女羈人士發短褲 鍾雪瑩撤覆核懲教署要女子穿長褲決定
撰文：朱幼麗
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入境處有女子在羈留期間，用所穿長褲上吊自殺死亡。入境處早前在死因庭透露，事後已改為向羈留人士改發短褲。現於懲教署處所被羈留的女子鍾雪瑩，早前曾因不滿署方要被拘留女子夏天仍要穿冬季長褲，但男囚卻可穿短褲，認為署方有性別歧視之嫌，去年入稟要求司法覆核署方的做法，但法庭今(20日)稱，鍾已決定同意撤銷有關的申請，但未有說明原因。
申請人鍾雪瑩，她曾為立法會議員梁頌恆和游蕙禎的議員助理；答辯人為懲教署署長。鍾因無牌管有槍械彈藥罪，自2020年10月12日起被還押在羅湖懲教所。她去年4月起開始詢問署方可否在轉夏季後不再穿長褲，懲教人員稱不可能。至5月署長下令所有囚犯要由冬裝轉為夏裝，男囚可穿短褲，但女囚仍要穿冬季長褲。鍾認為涉性別歧視而提出司法覆核。
入境處曾有女羈留人士以長褲上吊死亡
死因庭早前曾處理一名非法入境越南女子的死作研訊，該女子在羈留期間，用所穿長褲吊頸身亡。聆訊時入境處人員表示，他們除了把巡倉時間由每30分鐘縮減至每20分鐘一次外，亦改向被羈押人士派發短褲，而非長褲。
案件編號：HCAL 1094/2021
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