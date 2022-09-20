港灣豪庭、一號銀海等至少9屋苑及屋邨污水陽性　派19.5萬快測包

本港新冠疫情尚未緩和，港府今日（20日）表示，在油尖旺區及元朗區檢測到污水呈陽性結果，並且病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，將向港灣豪庭、一號銀海、凱帆軒、君滙港、浪澄灣、瓏璽等地點居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約19.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



▼9月20日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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因應兩區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向涉事地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約19.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，受影響屋邨及屋苑如下：

．油尖旺區︰港灣豪庭、一號銀海、凱帆軒、君滙港、浪澄灣、瓏璽、維港灣及黑布街與洗衣街附近一帶住宅

．元朗區︰天恒邨及天瑞（一）邨

黑布街與洗衣街附近一帶住宅污水陽性並且病毒量高。

以快速抗原測試首次取得陽性結果人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，完成申報程序。

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。