疫情．最新｜李家超：疫情有回落趨勢　積極研究調整抵港檢疫要求

本港新冠病毒在高位徘徊，周一（19日）新增6,260宗確診個案，回落至6,000宗水平，較昨日下降約14.5%。港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率平均值回落至0.91，疫情有望再回落。



港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇連同港大其他三位專家，以題為《新冠疫情勢將盡 香港復常心所往》撰文，指Omicron變種毒性雖然降低，「免疫逃逸能力」較強，但接種3劑疫苗依然有效。團隊認為，疫情粗病死率亡近期已下降至0.097%，直言新冠病毒已成為風土病，本港應逐漸復常，強調「本港絕對有條件進一步實現0+7方案，甚至更進取方案」。特首李家超今早出席行政會議前記者會，料被問及入境檢疫放寬至「0+7」進展。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月18日平均值回落至0.91，仍徘徊每名患者傳染給一人的情況。（港大醫學院圖片）

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【10:05】特首李家超今日（20日）出席行政會議前見記者，各界關注政府何時放寬入境檢疫至「0+7」。李家超表示，趨勢顯示近日疫情回落，政府正面看待，各部門正積極研究調整抵港檢疫要求，將盡快對外公布。



對於田總日前宣布渣打馬拉松取消，李家超說，對主辨方未等回覆便取消感到失望，體育專員正與主辦方商討新日期舉行。

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【10:02】早前有消息指由於政府批准的時間太長，皇家加勒比郵輪將放棄在香港重新推出公海遊計畫，旅遊業議會主席徐王美倫今早（20日）在電台節目指出，郵輪公司八月與政府會面，當局曾表示要視乎確診數字等決定可否放寬，但至今仍未有答覆，令郵輪公司「好難做」，其他國家如新加坡的預約更早已到2023年；她擔心郵輪公司的信心會減弱，令香港郵輪母港的地位會因而不保，如不盡快放寬，不知未來會否仍有郵輪到港。

【09:16】政府正積極研究「0+7」檢疫方案，感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（20日）在電台節目表示，相信今波疫情已達高峰，單日確診數字已過「平台期」，預料未來一、兩個月的個案會反覆向下，認為目前的社交距離措施，特別是針對食肆的防疫限制，以及入境的防疫措施都有放寬空間。

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▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼



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▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼



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