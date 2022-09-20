疫情｜單日確診已過平台期　專家建議取消餐飲限制、入境「0+7」

政府正積極研究「0+7」檢疫方案，感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（20日）在電台節目表示，相信今波疫情已達高峰，單日確診數字已過「平台期」，預料未來一、兩個月的個案會反覆向下，認為目前的社交距離措施，特別是針對食肆的防疫限制，以及入境的防疫措施都有放寬空間。



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林緯遜表示，本港的確診數字連日下跌，同意六月後的疫情可稱作第六波，而疫情的頂峰已過，單日確診數字已過「平台期」，預料未來一、兩個月的確診數字將會反覆向下。

林緯遜同意今波疫情已達高峰，單日確診數字已過「平台期」，預料未來一、兩個月的確診數字會反覆向下。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

對於新冠死亡率應如何計算才準確，林緯遜強調並非單以病死率便可代表疫情的所有影響，亦要視乎重症傷害、長新冠等，新冠對比流感影響一定會較大。他又認為今年初與年中的疫情之所以有差異，未必單單因病毒株不同，實際數字的高低亦受到疫苗接種率、口服藥的影響。可見疫情處於較低水平，醫療系統是可以承受到現時的壓力。

林緯遜稱，防疫政策是有放寬的空間，現時市民對於防疫的態度明顯與年初不同，亦有其他不同因素影響，例如疫苗接種率、社會人口免疫屏障等，可預料年尾時疫情的情況相對會比較好，所以是有空間放寬，包括取消餐飲限制。

現時輸入個案佔比率非常少，林緯遜指，外國已開始回復疫情之前的狀況，香港卻出現滯後，對外國而言香港的感染風險更高，認為絕對有條件再放寬至0+7，甚至更進取的入境方案，例如黃碼日期再縮短，或減少當中的限制。

對於有意見認為應取消入境人士登機前做核酸檢測，林緯遜認為醫學上核酸檢測「做肯定好過唔做」，但在香港做核酸檢測容易，外國卻未必，考慮時要平衡非醫學因素，視乎要如何方便外國人士來港。

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